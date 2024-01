Die Nachfrage nach den Bitcoin ETFs ist riesig. Am Kurs macht sich das aber nicht bemerkbar. Warum das so ist und wann es zu Anstiegen kommen könnte.

Vergangenen Mittwoch bewilligte die SEC nach jahrelangen Verhandlungen die Zulassung mehrerer Bitcoin Spot ETFs in den USA. Die Erwartungen an den Handelsstart wurden nicht enttäuscht. Zusammen übertrafen die Investmentfonds, angeführt von BlackRock, Grayscale und Fidelity, nach wenigen Tagen das Gesamtvolumen aller im vergangenen Jahr aufgelegten ETFs. Doch der Bitcoin-Kurs: tritt seither auf der Stelle. Für einige Experten kommt das nicht überraschend. Nach wochenlangem Aufwärtstrend hatten sie einen Dämpfer erwartet. Zumal die Mitspieler, auf die es ankommt, noch nicht am Tisch sitzen.

Bitcoin ETFs: Nachfrage gigantisch