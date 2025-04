XXI: Unter diesem Symbol tritt das Bitcoin-Unternehmen Twenty One gegen Michael Saylors Strategy (MSTR) an. Der Einstieg könnte sich bezahlt machen – dennoch ist Vorsicht geboten.

Ob man jetzt in das Bitcoin-Unternehmen Twenty One investieren sollte

In diesem Artikel erfährst du: Warum Twenty One (XXI) mit Milliardeninvestitionen in Bitcoin zur ernsthaften MSTR-Konkurrenz avanciert

Wie effektiv die Bitcoin-Strategie von Michael Saylor ist

Ob man jetzt in Twenty One (XXI) investieren sollte – und wo das Risiko liegt

Maximalist gegen Maximalist, Bitcoiner gegen Bitcoiner oder einfach Jack Mallers gegen Michael Saylor. Der Gewinner steht bereits fest: Bitcoin. Denn: Das Unternehmen Twenty One will Strategy (ehemals MicroStrategy) den Markt streitig machen – und investiert Milliarden in BTC. Im Hinblick auf die Kursentwicklung von MSTR sind Nachahmer keine Überraschung: Seit dem Beginn der Bitcoin-Strategie ist das Wertpapier um über 2.000 Prozent gestiegen, die Portfolios der Anleger explodierten. Von Twenty One versprechen sich viele eine ähnliche Entwicklung, deshalb könnte sich der Einstieg jetzt lohnen. Allerdings gibt es einen Haken – und dafür müssen wir uns das Bitcoin-Altcoin-Verhältnis anschauen.

