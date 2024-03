In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken einen bullishen Ausbruch bestätigen würden

Welche Kursziele Investoren in den kommenden Wochen im Blick haben sollten

Warum die Kursrallye nun kurzfristig ins Stocken geraten könnte

Nachdem die selbsternannte Gaming-Blockchain Avalanche (AVAX) zu Jahresbeginn seine bullishe Kursrallye aus den Weihnachtsmonaten konsolidierte, übernahmen die Bullen zu Monatsanfang erneut das Zepter. In Folge des Ausbruchs über das Vorjahreshoch bei 49,96 US-Dollar konnte der AVAX-Kurs innerhalb weniger Handelstage um mehr als 30 Prozent im Wert zulegen und die Zielmarke bei 64,49 US-Dollar abarbeiten. Ausgehend von diesem Kursniveau musste sich auch Avalanche der Gesamtmarktschwäche in den vergangenen Tagen beugen und korrigierte zurück in den Supportbereich um das Ausbruchslevel bei 50 US-Dollar. Aktuell scheint sich Avalanche oberhalb dieses wichtigen Kursniveaus stabilisieren zu können.

Wie die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden in den kommenden Wochen einzuschätzen sind und welche Chartniveaus Anleger bei Avalanche jetzt im Fokus haben sollten, wird im Folgenden analysiert.