In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Avalanche (AVAX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart zeigt sich deutlich, dass Avalanche (AVAX) bis in die grüne Support-Box gefallen ist, in der zuvor ein starker Abverkauf einsetzte. Kurzzeitig fiel der Kurs sogar unter die 20-US-Dollar-Marke, konnte sich jedoch rasch stabilisieren. Aktuell deutet sich eine mögliche Trendwende an, doch der Weg nach oben bleibt herausfordernd.

Der erste bedeutende Widerstand liegt bereits bei 22,50 US-Dollar – ein Niveau, das der Kurs heute anläuft. Sollte der Durchbruch nicht gelingen, könnte es zu einem erneuten Rücksetzer bis in den Bereich von 21 US-Dollar kommen. Die Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) zeigt, dass dort eine erhebliche Menge an Liquidität liegt, die der Markt möglicherweise noch abholen muss, bevor ein nachhaltiger Ausbruch über die 22,50-US-Dollar-Marke gelingt.

Parallel dazu baut sich im Tageschart eine bullish verlaufende Divergenz im RSI (Relative Strength Index) auf. Ein echter Trendwechsel wäre jedoch erst mit einem Durchbruch über die 26-US-Dollar-Marke bestätigt. Erst dann hätte AVAX das Potenzial, den Aufwärtstrend fortzusetzen und weitere Widerstände anzugehen.

AVAX Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Konsolidierung oder Impuls nach oben?

Im 4-Stunden-Chart hält sich AVAX aktuell knapp über dem 50er EMA. Es ist durchaus möglich, dass der Kurs zunächst in einer Seitwärtsbewegung verbleibt, bevor ein erneuter Anstieg einsetzt. Eine solche Konsolidierung könnte dem Markt die Möglichkeit geben, sich stabil über dem 50er EMA zu etablieren und in diesem Bereich zusätzliches Volumen aufzubauen. Dadurch könnte der 50er EMA allmählich mit nach oben wandern und später als Unterstützung dienen.

Auch der RSI hätte in diesem Szenario genügend Raum für eine weitere Aufwärtsbewegung, während der MACD (Moving Average Convergence Divergence) im Histogramm bereits positives Momentum anzeigt.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (links im nachfolgenden Chart) zeigt, dass sich der Kurs aktuell in einer mittleren Spanne bewegt, was eine eindeutige Richtung erschwert. Allerdings zeigt sich ein leichtes Short-Delta – das bedeutet, dass in dieser Preisspanne mehr Long- als Short-Positionen vorhanden sind. Dadurch könnte der Markt zunächst die Short-Positionen abholen, bevor eine stärkere Bewegung einsetzt.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.