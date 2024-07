In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Avalanche (AVAX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Avalanche: AVAX gefangen in der Konsolidierung

Seit der letzten Analyse hat sich Avalanche (AVAX) auf den Widerstandsbereich bei 32,73 US-Dollar zubewegt. Dabei konnte das bullishe W-Pattern (Pfeil in W-Form im Chart) nach oben durchbrochen werden. Daraufhin gelang es AVAX nicht, den Widerstand, der sich in der Nähe des 200-EMA und 100-EMA befand, zu überwinden und es kam zu einem Abverkauf.

Oberhalb dieser Marke ist weiterhin ein starker Volumenwiderstand erkennbar. Der 800-EMA konnte nicht als Support fungieren, und AVAX fiel unter alle Tages-EMAs. Es ist zu erwarten, dass AVAX nun in der Konsolidierungsphase (rote Zone im Chart) verharrt. In dieser Phase wird sich zeigen, ob ein erneuter Ausbruch nach oben möglich ist, was jedoch stark von der Entwicklung des Bitcoin-Kurses abhängig ist.

Am kommenden Samstag wird Donald Trump auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville sprechen. Eine starke Rede könnte den Bitcoin-Kurs nach oben treiben, was sich ebenso positiv auf AVAX und andere Altcoins auswirken könnte.

AVAX Tageschart (Quelle: TradingView)

Die Indikatoren zeichnen ein weniger optimistisches Bild

Das positive Momentum ist nahezu vollständig abgebaut und es steht ein bearishes Cross der Signal- zur Durchschnittslinie auf dem MACD bevor. Das Volumen ist konstant, mit einer leichten Tendenz nach oben, was jedoch vernachlässigbar ist. Der RSI war auf dem Tageschart im überkauften Bereich, was die anschließende Korrektur notwendig machte. Derzeit befindet sich der RSI im neutralen Bereich auf 50 Punkten.

Indikatoren: MACD, Volumen und RSI (Quelle: TradingView)

Für Investoren, die ihr Hodl-Portfolio aufbessern möchten, könnte die aktuelle Zone eine gute Gelegenheit bieten. Es wird erwartet, dass AVAX hier einige Tage verweilt, bevor ein neuer Ausbruchsversuch unternommen wird.

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.