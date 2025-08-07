App herunterladen
"Vorsichtig optimistisch" Ausblick 2025: Wo der Krypto-Markt steht – und wo wir landen

Der Krypto-Markt steht vor einem entscheidenden Wendepunkt, meint Bitget-CEO Gracy Chen. Welche Faktoren die Kurse beeinflussen und wo Bitcoin Ende 2025 liegen könnte.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs116,619.00 $2.03 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Spielregeln am Krypto-Markt verändern sich

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum traditionelle Krypto-Zyklen an Bedeutung verlieren und welche neuen Faktoren den Markt bewegen
  • Wie sich die Rolle von Bitcoin als Anlageklasse verändert
  • Welche Kursziele Bitget-CEO Gracy Chen für Bitcoin in 2025 sieht – und welche Prognosen andere Marktanalysten aufstellen
  • Weshalb Altcoins aktuell im Schatten von Bitcoin stehen und sich der Fokus auf bestimmte Projekte verengt

So volatil der Krypto-Markt einerseits immer war, so berechenbar war er auch. Bestimmte Muster haben sich rückblickend wiederholt – das scheint nun hinfällig. Die Rahmenbedingungen haben sich inzwischen fundamental verändert, Halving-Effekte treten zurück, Zyklen geraten durcheinander. Mit neuen Marktteilnehmern und regulatorischem Rückenwind scheinen immer mehr äußere Faktoren Einfluss zu nehmen. Welche Entwicklungen den Markt antreiben und wohin sich der Bitcoin-Kurs in 2025 entwickeln könnte, hat BTC-ECHO von Bitget-CEO Gracy Chen erfahren.

