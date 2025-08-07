In diesem Artikel erfährst du:
- Warum traditionelle Krypto-Zyklen an Bedeutung verlieren und welche neuen Faktoren den Markt bewegen
- Wie sich die Rolle von Bitcoin als Anlageklasse verändert
- Welche Kursziele Bitget-CEO Gracy Chen für Bitcoin in 2025 sieht – und welche Prognosen andere Marktanalysten aufstellen
- Weshalb Altcoins aktuell im Schatten von Bitcoin stehen und sich der Fokus auf bestimmte Projekte verengt
So volatil der Krypto-Markt einerseits immer war, so berechenbar war er auch. Bestimmte Muster haben sich rückblickend wiederholt – das scheint nun hinfällig. Die Rahmenbedingungen haben sich inzwischen fundamental verändert, Halving-Effekte treten zurück, Zyklen geraten durcheinander. Mit neuen Marktteilnehmern und regulatorischem Rückenwind scheinen immer mehr äußere Faktoren Einfluss zu nehmen. Welche Entwicklungen den Markt antreiben und wohin sich der Bitcoin-Kurs in 2025 entwickeln könnte, hat BTC-ECHO von Bitget-CEO Gracy Chen erfahren.
