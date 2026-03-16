Arcium bringt Datenschutz auf Solana. Ein exklusiver Blick auf den neuen Standard, der das ganz große Geld in den Krypto-Markt locken soll.

Das “Privacy-Karussell” von Q4 2025 mag sich ausgedreht haben. Geblieben ist die Erkenntnis, dass Privatsphäre weniger ein Meme-artiges Spekulationsnarrativ ist, sondern ein Garant für die institutionelle Adoption dieser Branche. In den Worten Vitalik Buterins: “Privacy ist kein Feature. Privacy ist Hygiene”. Vorhang auf für Arcium, den “verschlüsselten Supercomputer”, wie das Projekt sich selbst beschreibt. Die Unterstützer lesen sich wie ein Who’s Who der Branche. Dabei sind Jump, Coinbase und die Solana-Elite, angeführt von Gründer Anatoly Yakovenko und Mert Mumtaz. Lead Investor ist der Hamburger Krypto-Investor Greenfield Capital, mit dem BTC-ECHO exklusiv über Solanas Privacy-Zugpferd sprach.

“Solanas Incognito Modus”

Anders als Zcash oder Monero ist Arcium keine eigene Blockchain, sondern ein auf bestehende Chains aufgesetztes Netzwerk, das verschlüsselte Berechnungen ermöglicht. Die meisten klassischen Privacy-Lösungen beschränken sich auf die Ebene einzelner Transaktionen. Wer das System verlässt, etwa um seinen Privacy Coin in einen Stablecoin zu tauschen, gibt seine Deckung auf.

Arcium denkt Privacy grundlegender. Das Projekt nutzt Multi-Party Computation (MPC), eine Technologie, bei der mehrere Parteien gemeinsam Berechnungen durchführen, ohne dass eine Seite die Daten der anderen sieht.

Verschlüsselung wo Daten am anfälligsten sind: In Benutzung | Quelle: arcium.com

“Drei Krankenhäuser schließen sich zusammen, um die Gesundheitsdaten ihrer Patienten gemeinsam zu nutzen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen – ohne dass ein Krankenhaus die Daten der anderen Patienten sehen muss”, erklärt Jascha Samadi, Founding Partner bei Greenfield.

Übertragen auf Krypto heißt das: Das gesamte Wallet-Guthaben wird verschlüsselt. Ein Block Explorer zeigt nur, dass darauf Gelder existieren – nicht, wie viel. Trotzdem können DeFi-Protokolle mit diesem verschlüsselten Guthaben arbeiten. Die Berechnung passiert, ohne dass die Daten je entschlüsselt werden.

Ein Magnet für institutionelles Geld

Zu Arciums ersten Applikationen zählt der Confidential SPL-Token-Standard (C-SPL), eine Privacy-Version für Solana Token. Der Standard soll noch in diesem Quartal ausgerollt werden.

Darüber hinaus lassen sich auf Arciums-Tech-Stack verschlüsselte Order Books für dezentrale Börsen – sogenannte Dark Pools – oder geschütztes Lending implementieren. Für institutionelle Akteure ist das entscheidend. Giganten wie Blackrock dürften keine nennenswerte Positionen aufbauen, die jeder auf Solscan verfolgen kann.

Das vielleicht stärkste Signal für die Nachfrage kommt aus dem Arcium-Ökosystem selbst: Umbra, ein Privacy-Protokoll, das auf Arciums Infrastruktur aufbaut. Während C-SPL Balances verschlüsselt, geht Umbra einen Schritt weiter. “Umbra ist ein kompletter anonymer Layer. Du siehst noch nicht mal, dass du jemandem etwas geschickt hast”, erklärt Samadi.

Umbra setzt auf eingebaute Compliance, ohne KYC-Zwang. Stattdessen ermöglichen granulare Viewing Keys die gezielte Offenlegung gegenüber Prüfern, während ein automatisches Screening Wallets auf OFAC-Sanktionslisten blockiert. Ein “Compliant Tornado Cash”, das Privacy und Regulierung unter einen Hut bringt.

Der Markt scheint das zu honorieren. Umbras Fundraise auf der Plattform MetaDAO war 50-fach überzeichnet: 150 Millionen US-Dollar Nachfrage bei einem Ziel von drei Millionen.

Mehr als nur “Krypto-Privacy”

Arcium nutzt Solanas Datenverfügbarkeit und Konsensschicht und bildet damit eine Privacy-Erweiterung der Highspeed Blockchain. Die Architektur ist im Grunde jedoch chain-agnostisch konzipiert. Eine EVM-Implementierung ist geplant, aber noch nicht umgesetzt, wie es heißt.

Jascha Samadi, Founding Partner bei Greenfield Capital | Quelle: Greenfield Capital

Arcium richtet sich langfristig nicht nur auf Krypto-Anwendungen. Im Bereich künstliche Intelligenz ermöglicht die Technologie etwa das gemeinsame Training von Modellen auf verschlüsselten Datensätzen, ohne dass die beteiligten Parteien ihre Rohdaten offenlegen müssen. Das ist besonders für regulierte Branchen wie Gesundheitswesen und Finanzsektor relevant, wo hochwertige Daten oft in Silos gefangen sind.

Zu weiteren Anwendungsfällen gehören vertrauliche ML-Marktplätze, auf denen Modelle genutzt werden können, ohne dass Nutzerinputs preisgegeben werden. Oder Federated Learning, bei dem KI-Modelle direkt auf Endgeräten trainiert werden und nur verschlüsselte Updates aggregiert werden. Die Rohdaten verlassen das Gerät also nie.

Konkurrenz-Check

Arcium ist nicht allein im Privacy-Infrastruktur-Rennen. Die größten Konkurrenten sind Zama und Nillion.

Zama setzt auf Fully Homomorphic Encryption (FHE) und fokussiert sich auf die Ethereum Virtual Machine (EVM). Unter Kennern heißt es, dass FHE theoretisch die leistungsstärkste Lösung bietet, da Berechnungen direkt auf verschlüsselten Daten durchgeführt werden können. Die Technologie ist jedoch langsam. Der maximale Durchsatz aktueller FHE-Implementierungen liegt bei etwa 20 Transaktionen pro Sekunde.

Nillion verfolgt wie Arcium einen MPC-Ansatz, unterscheidet sich aber in der Architektur. Nillion baut ein eigenständiges Netzwerk mit eigener Chain (nilChain), während Arcium bewusst auf bestehende Blockchains aufsetzt. Zudem kombiniert Nillion mehrere Verschlüsselungstechnologien, während Arcium einen MPC-puristischen Ansatz verfolgt.

Das ermöglicht Use Cases wie die sichere Speicherung von Gesundheitsdaten, bringt aber Trade-offs mit sich. Die Speicherschicht setzt eine ehrliche Mehrheit der Nodes voraus (50 Prozent oder mehr), was in permissionless Umgebungen ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Für die Ausführung setzt Nillion auf TEEs – hardwarebasierte Enklaven, die jedoch anfällig für sogenannte Side Channel Attacks sein können.

Arcium verfolgt einen anderen Ansatz: Das Cerberus-Protokoll arbeitet mit einem “Dishonest Majority”-Modell – die Sicherheit bleibt gewahrt, solange auch nur ein einziger Node ehrlich agiert.

Einer der wichtigsten Durchbrüche von Arcium ist die Parallelisierung – angelehnt an Solanas Skalierungsansatz. Bei herkömmlichen MPC-Protokollen werden Berechnungen sequenziell verarbeitet, was den Durchsatz einschränkt. Arciums Architektur unterteilt Berechnungen in isolierte Umgebungen, sodass mehrere Aufgaben gleichzeitig laufen können.

ARX-Token: Das letzte Puzzlestück

Während sich die Projekte in Technologie und Go-to-Market unterscheiden, eint sie ein gemeinsames Risiko. Es klafft eine Lücke zwischen Netzwerknutzung und Token Performance.

Nillions NIL-Token ist seit Launch im März 2025 um über 90 Prozent gefallen und notiert heute unter dem Private-Sale-Preis von 0,18 US-Dollar. Zama zeigt ein ähnliches Muster. Private Investoren kauften bei einer Bewertung von einer Milliarde US-Dollar ein. Nach dem Token-Launch im Januar 2026 kommt Zama auf eine Marktkapitalisierung von lediglich 55 Millionen US-Dollar.

Arcium hat den Vorteil, dass der ARX Token Launch noch bevorsteht. Die Tokenomics seien laut Lead Investor aber noch nicht in Stein gemeißelt. Im Raum stehen Gebührenmodelle für die Verschlüsselung und Transaktion von C-SPL-Token, die ARX in der Theorie Wert zufließen lassen könnten. Doch man gesteht ein: “Im Crypto-Ökosystem musst du dem Nutzer erklären, warum er für etwas bezahlen muss, das er in der alten Welt völlig selbstverständlich ohne zusätzliche Fee in Anspruch nimmt.”

Zu den genauen Tokenomics hält sich das Team bis kurz vor dem TGE zurück, wie es von Arcium auf Anfrage heißt. Damit bleibt die zentrale Frage für Investoren vorerst unbeantwortet: Wie genau wird ARX Wert akkumulieren?

The floppy disk had a good run.



So did bad privacy. pic.twitter.com/9wSlwBduxK — Umbra Privacy (@UmbraPrivacy) February 26, 2026

Konkrete Nutzungszahlen aus dem Mainnet Alpha gibt es ebenfalls noch nicht – der C-SPL-Standard ist für Q1 2026 geplant. Ein erstes Lebenszeichen kommt jedoch von Umbra. Das Privacy-Protokoll ist kürzlich mit einer privaten Version live gegangen.

Solanas Milliarden-Katalysator?

Für potenzielle ARX-Anleger stellt sich die Frage, ob Arcium den Netzwerkbetrieb durch Gebühreneinnahmen finanzieren kann – oder ob, wie bei vielen Infrastruktur-Projekten üblich, Token verkauft werden müssen, um die Entwicklung am Laufen zu halten.

Das größere Bild zeigt, dass vor allem Solana von Arciums Erfolg profitieren dürfte. Das Projekt stellt die Infrastruktur bereit, um den letzten Engpass bei der institutionellen Adoption zu beseitigen: Vertraulichkeit. Arcium selbst nennt es “Encrypted Capital Markets” – verschlüsselte Kapitalmärkte, die nun auf Solana statt auf Ethereum entstehen könnten.

Die Technologie überzeugt, die Nachfrage ist da – Umbras 50-fach überzeichneter Fundraise ist der Beweis. Ob sich das in Token Performance übersetzt, ist eine andere Frage. Die Geschichte von Nillion und Zama mahnt zur Vorsicht. Arcium hat den Vorteil des späteren Starts – und damit die Chance, dieselben Fehler zu vermeiden.

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