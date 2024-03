In diesem Artikel erfährst du: Warum haben Sui und Aptos großes Potenzial?

Weshalb sollte man jetzt mit dem Airdrop farmen auf Sui und Aptos beginnen?

Bei welchen Projekten stehen Airdrops an?

Worauf muss man achten?

In den letzten Monaten hat ein regelrechter Airdrop-Boom den Krypto-Markt erfasst und zahlreiche Early Adopter reich belohnt. Projekte wie Celestia, Jupiter, Dymension und Etherfi sind nur einige Beispiele für erfolgreiche Airdrops, die Anlegern beträchtliche Gewinne beschert haben. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage: Wo könnte es als nächstes Geld regnen?

Wir haben uns am Krypto-Markt für euch umgesehen und werfen im Folgenden einen Blick auf die beiden vielversprechenden Blockchains Sui und Aptos. Beide Netzwerke ziehen derzeit immer mehr Kapital an und Early Adopter ihrer dApps könnten in Zukunft großzügig entlohnt werden.