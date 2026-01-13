Buybacks galten als neues Wertversprechen im Krypto-Sektor – doch viele argumentieren nun, dass sie mehr schaden als nützen. Die Hintergründe.

Altcoins am Abgrund: Warum auch Token-Rückkäufe Krypto-Investoren nicht retten können

In diesem Artikel erfährst du: Wie Token-Halter durch undurchsichtige Projektstrukturen oft leer ausgehen

Warum Buybacks für Krypto-Projekte der falsche Ansatz sein könnten

Wie smarte Rückkauf-Modelle stabilere Kursentwicklungen fördern können

Warum der CLARITY Act Token-Haltern neue Eigentumsrechte bringen dürfte

Zum Jahresauftakt kippt im Krypto-Space eine Erzählung, die erst vor Kurzem die Bühne betrat und eigentlich als neuer Goldstandard der Token-Ökonomie galt. Automatisierte Rückkäufe sollten dem Kurs des jeweiligen Altcoins einen fundamentalen Boden verschaffen und so das Projekt stärken. Helium hat nun jedoch die Buybacks bereits wieder eingestellt, auch Jupiter steht vor dem Schritt. Grund: Die Rückkäufe hätten sich nicht im Kurs bemerkbar gemacht. Gleichzeitig zeigt das jüngste Governance-Drama bei Aave, wieso es bei Krypto-Projekten meist Interessenskonflikte zwischen der Equity-Seite (in der Regel die sogenannten Labs) und Token-Haltern entstehen. Warum Token-Halter nach wie vor in die Röhre schauen und wieso Buybacks kein Allheilmittel sind.

