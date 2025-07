Tokenisierte Aktien versprechen rund um die Uhr handelbare Finanzprodukte – von Apple bis Tesla. Doch was steckt wirklich hinter dem Blockchain-Trend? Zwischen Demokratisierung und Derivat-Illusion loten neue Plattformen die Grenzen des traditionellen Aktienmarkts aus.

In diesem Artikel erfährst du: Was tokenisierte Aktien sind und wie sie funktionieren

Welche großen Plattformen in den Markt vorstoßen

Welche Vorteile tokenisierte Aktien Anlegern eröffnen – und welche nicht

TradFi meets Krypto – Während tokenisierte Aktien vor wenigen Jahren noch als regulatorische Grauzone und Spielwiese für risikofreudige Trader galten, kehren sie 2025 in einer neuen, professionellen Form zurück. Große Plattformen wie Robinhood, Kraken, Gemini und Bybit setzen auf tokenisierte Versionen von Apple, Tesla und sogar nicht-börsennotierten Giganten wie OpenAI. Ihr Versprechen: Bruchteile von Aktien, weltweiter Zugang, 24/7-Handel – eingebettet in die Welt der Kryptowährungen. Doch wie real sind Eigentum, Rechte und Regulierung in dieser neuen Anlageklasse?

