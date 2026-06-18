Mit einem neuen Rückkaufmodell setzt Aster auf Angebotsverknappung und stärkere Anreize für Tokenhalter. Die Änderungen sorgen bereits für Aufmerksamkeit am Markt

99 Prozent der Gebühren für Rückkäufe: Startet ASTER jetzt durch?

99 Prozent der Gebühren für Rückkäufe: Startet ASTER jetzt durch?

Der Governance-Token ASTER hat innerhalb eines Tages um mehr als 20 Prozent zugelegt, nachdem die Handelsplattform Aster eine umfassende Änderung ihrer Tokenomics angekündigt hat. Künftig sollen 99 Prozent aller täglichen Plattformgebühren für den Rückkauf von ASTER am freien Markt verwendet werden. Die Ankündigung sorgte für einen starken Kursanstieg und erhöhte das Handelsvolumen deutlich.

[Tokenomics Update] $ASTER Buyback and Burn Steps Up to 198%



Aster is upgrading its buyback so the platform's own activity both rewards stakers and sets $ASTER on a deflationary path.



Starting from 12:00 PM UTC today, 99% of Aster's daily platform fees buy back $ASTER. An equal… — Aster 🥷 (@Aster_DEX) June 17, 2026

Zusätzlich plant Aster, jeden durch Gebühren zurückgekauften Token mit einer entsprechenden Reduzierung der Reserven zu kombinieren. Dadurch soll das Gesamtangebot langfristig von acht auf drei Milliarden ASTER sinken. Die zurückgekauften Token werden nicht vernichtet, sondern an Teilnehmer des Treueprogramme ausgeschüttet. Kann die Angebotsverknappung den Aster-Kurs nachhaltig antreiben?

Chartlage bei Aster

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Aster‑Kurs zwischen 0,636 US-Dollar (Tief) und 0,727 US-Dollar (Hoch) auf den letzten drei 4‑Stunden‑Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,678 US-Dollar und damit leicht über dem Stand vor 24 Stunden (0,669 US-Dollar). Die starke Intraday‑Spitze auf 0,803 US-Dollar am 17.06. erzeugte erhöhte Volatilität; seitdem konsolidiert der Kurs in der genannten Range. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1.810.384.240 US-Dollar und ordnet den Coin in die mittlere Marktkapitalisierungs‑Klasse ein.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA‑20 (0,674 US-Dollar), was kurzfristig unterstützend wirkt. Nach dem Hoch bei 0,803 US-Dollar folgten niedrigere Hochs (0,803 → 0,727 → 0,679) und zuletzt ein höheres Tief bei 0,669 US-Dollar, was auf erste Stabilisierung hinweist. Konkrete Unterstützungen liegen bei 0,636 US-Dollar und dem EMA‑20 (0,674 US-Dollar), Widerstände bei 0,727 US-Dollar und 0,803 US-Dollar; solange der Kurs über dem EMA bleibt, bleibt die Lage neutral bis leicht bullisch.

Momentum-Check

Der RSI liegt bei circa 58,0 und befindet sich im neutralen bis leicht bullischen Bereich. Das Histogramm zeigt seit dem Spike eine Abschwächung der Beschleunigung, was auf abkühlendes Momentum nach der Rallye hindeutet.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,120 US-Dollar (Upper ≈ 0,731 US-Dollar minus Lower ≈ 0,611 US-Dollar), was moderat erweiterte Schwankungen signalisiert. Der Markt befindet sich nach dem Intraday‑Ausbruch in einer volatilen Konsolidierungsphase, sodass kurzfristig das Risiko für Range‑Brüche erhöht ist.

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Kurzfristige Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bullisch: Kurs oberhalb EMA‑20, aber mit erhöhter Volatilität. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,636 US-Dollar und 0,674 US-Dollar (EMA‑20), unmittelbar relevante Widerstände bei 0,727 USD und 0,803 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,727 US-Dollar würde Raum bis 0,803 US-Dollar eröffnen und das Momentum stabilisieren (bullishes Szenario). Ein Bruch unter 0,636 US-Dollar dürfte den Abwärtsdruck verstärken und einen Rücklauf in Richtung 0,588 US-Dollar (Fibonacci‑Start) initiieren (bearishes Szenario).

Neutrales Szenario

Kursziel zwischen 0,64 und 0,72 US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent. Getriggert wird dieses Szenario durch eine seitliche Konsolidierung zwischen der EMA-20 und dem Widerstand bei 0,727 US-Dollar, während der RSI zwischen 50 und 60 bleibt und sich die Bollinger-Band-Breite stabilisiert.

Bullisches Szenario

Kursziel zwischen 0,73 und 0,80 US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Der Trigger ist ein nachhaltiger Ausbruch über 0,727 US-Dollar, begleitet von einem RSI-Anstieg über 60 sowie zunehmendem Handelsvolumen beim Breakout.

Bearishes Szenario

Kursziel zwischen 0,58 und 0,64 US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Ausgelöst wird dieses Szenario durch einen Tagesschlusskurs unter 0,636 US-Dollar bei steigendem Volumen, einen RSI-Rückgang unter 50 sowie einen Bruch des unteren Bollinger-Bandes.