Es ist die Krypto-Killer-App dieses Sommers: Polymarket erobert das Internet. Zwischen 30.000 und 70.000 Menschen melden sich derzeit jeden Monat auf der nach eigenen Angaben “größten Wettplattform der Welt” an, die auf der Blockchain Polygon läuft. Das Prinzip: mit Geld auf so ziemlich alles wetten, von Sport bis Popkultur. Denn die Plattform ist dezentral organisiert. Das heißt, jeder kann eine Wette einstellen. Besonders beliebt: die US-Wahlen. Mittlerweile werden die Zahlen, die dort entstehen, auch in großen Medien zitiert, zum Beispiel bei CNBC. Man bietet einen bestimmten Betrag, der je nach Wahrscheinlichkeit des Eintretens variiert, und erhält bei Eintreten einen US-Dollar.

1. Die größte Wette: Fast 700 Millionen US-Dollar auf die US-Wahl

Wer gewinnt die US-Präsidentschaftswahl in 2024: Donald Trump oder Kamala Harris? Fast 700 Millionen US-Dollar sind mittlerweile im Pott. Jeden Tag kommen Millionen mehr dazu. Diese Wette vereint damit fast mehr Volumen als fast alle anderen zusammen. Bisher stehen die Chancen ungefähr 50:50. Das heißt, man kann für 50 Cent auf einen Kandidaten wetten und gewinnt pro Share einen US-Dollar.

2. Wetten auf die Wirtschaft: Rezession, Zinssenkungen und Co.

Auch populär: Wetten auf den Verlauf wirtschaftlicher Ereignisse. Fallen die USA noch 2024 in eine Rezession? Bisher sagen nur neun Prozent ja. Wie oft und um wie viele Raten wird die Federal Reserve die Zinsen senken? Da gibt es gleich verschiedene Wetten, teilweise im Umfang von mehreren Millionen US-Dollar. Werden im September oder Oktober in den USA Banken pleitegehen? Kommt ChatGPT5 noch in 2024?

3. Wetten auf Popkultur: Taylor Swifts Schwangerschaft, Klage gegen Ansem und Justin Biebers Baby

Das Handelsvolumen nimmt ab, die Absurdität zu: Im Bereich der Popkultur kann man darauf wetten, ob Taylor Swift dieses Jahr noch schwanger wird oder was das Geschlecht von Justin Biebers Baby ist. Fast das Gleiche: Wird gegen den populären Krypto-Influencer Ansem dieses Jahr noch Strafanzeige erstattet? Ach ja: Und wer gewinnt dieses Jahr eigentlich bei der Sendung Bachelorette? Und die wichtigste aller Fragen: Wird Donald Trump dieses Jahr eigentlich noch Mog sagen, den Troll-Slogan aus dem Memecoin-Space?

4. Wetten auf Krypto-Kurse: Neue Alltime-Highs bei Bitcoin, Solana und Co.

Wem es nicht reicht, auf steigende Kurse zu spekulieren, indem er Kryptowährungen kauft, kann sein Investment sozusagen noch einmal auf Polymarket hebeln. Alles dabei: Knacken Ethereum, Bitcoin oder Solana noch dieses Jahr ein Allzeithoch? Tweetet Donald Trump noch vor der US-Wahl über einen Memecoin – oder launcht er gar einen? Welche Airdrops kommen bis zum 30. September?

5. Absurde Wetten: Die Existenz von Aliens und ein Dogecoin-ETF

Da jeder Vorschläge auf Polymarket einreichen kann, gibt es auch einige absurdere Wetten. Zum Beispiel: Bestätigen die USA in 2024 noch die Existenz von Aliens? Welche Worte wird Kamala Harris im August noch sagen (Weirdo, Brat, Jew, Couch, Coconut)? Oder wird bis Ende des Jahres noch eine Atombombe detonieren?