XRP-Investoren ziehen sich zurück, Web3 verzeichnet Milliardenverluste und Bitwise plant elf neue ETFs. Auch Tether stockt auf – und Berkshire Hathaway überrascht mit einem Signal in Richtung Bitcoin.

Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Blockchain und Co. kompakt im Überblick.

XRP-Exodus: Ripple-Investoren ziehen sich zurück

Die Abflüsse von XRP auf zentralisierten Krypto-Börsen nehmen deutlich zu. Laut Onchain-Daten wurden über 160 Millionen XRP innerhalb kurzer Zeit abgezogen. Auffällig ist dabei nicht nur das Volumen, sondern auch die Koordination der Bewegungen auf verschiedenen Plattformen.

Hintergrund könnten Unsicherheiten im laufenden Verfahren der SEC gegen Ripple sein. Die jüngsten Marktentwicklungen deuten auf eine verstärkte Nutzung von Selbstverwahrung hin.

Web3-Verluste steigen: Milliarden-Schäden durch Hacks

Im Jahr 2025 verzeichnet der Web3-Sektor einen neuen Negativrekord. Sicherheitsanalysen zeigen Verluste in Höhe von fast 4 Milliarden US-Dollar – verursacht durch Angriffe, technische Schwachstellen und Betrugsmaschen. Das entspricht einem Anstieg um rund 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders betroffen waren dezentrale Protokolle und Cross-Chain-Brücken. Viele Angriffe zielen gezielt auf schlecht auditierte Smart Contracts. Trotz wachsender Investitionen in Sicherheit bleibt Web3 ein hochriskanter Bereich, was Vertrauen und Kapitalbindung zunehmend herausfordert.

Tether kauft 8.888 Bitcoin: Reserven wachsen weiter

Tether hat seine Bitcoin-Bestände erneut aufgestockt und 8.888 BTC erworben. Die Transaktion bestätigt die Strategie des Unternehmens, digitale Vermögenswerte zur Absicherung seiner Stablecoin-Emission zu nutzen. Laut Unternehmensangaben machen Bitcoin und Edelmetalle bereits einen signifikanten Teil der Deckungsreserven aus.

Der Kauf fällt in eine Phase wachsender Unsicherheit auf den traditionellen Finanzmärkten. Damit stärkt Tether nicht nur seine eigene Bilanzstruktur, sondern sendet auch ein Signal an den Markt. Die zunehmende institutionelle Nachfrage nach Bitcoin als Reservewert könnte damit weiter Auftrieb erhalten.

Bitwise beantragt neue ETFs: Fokus auf Altcoins

Der Vermögensverwalter Bitwise hat bei der US-Börsenaufsicht SEC elf neue börsengehandelte Krypto-Produkte beantragt. Neben Schwergewichten wie Ethereum und Solana finden sich auch Altcoins wie Chainlink, Uniswap oder Avalanche auf der Liste. Ziel ist es, differenzierte Anlageinstrumente für institutionelle Investoren bereitzustellen.

Die geplanten ETFs sollen physisch besichert sein und orientieren sich an den jeweiligen Spotpreisen der Kryptowährungen. Mit der Erweiterung seines Produktportfolios positioniert sich Bitwise frühzeitig für einen möglichen Krypto-ETF-Boom in den USA – vorausgesetzt, die SEC erteilt grünes Licht.

Warren Buffett tritt ab: Öffnet sich Berkshire für Bitcoin?

Der Rückzug von Warren Buffett aus der operativen Führung von Berkshire Hathaway markiert eine Zäsur in der Geschichte des Unternehmens. In dieser Übergangsphase rücken neue strategische Überlegungen in den Fokus. Medienberichten zufolge prüft das Konglomerat erste Investitionen im Bitcoin-Umfeld.

Konkrete Entscheidungen wurden bislang nicht kommuniziert, doch eine Neuausrichtung ist nicht ausgeschlossen. Der Name Buffett galt lange als Synonym für Krypto-Skepsis – nun könnte Berkshire Hathaway vor einem Kulturwandel stehen. Der Einstieg in digitale Assets wäre ein klares Signal an den Markt und dürfte die Wahrnehmung von Bitcoin im Finanzsektor verändern.

