Risikofaktor Nordkorea 

Web3-Verluste steigen 2025 auf fast 4 Milliarden US-Dollar

Laut Hacken gingen 2025 fast 4 Milliarden US-Dollar im Web3-Sektor verloren. Mehr als die Hälfte davon durch nordkoreanische Akteure.

Moritz Draht
Beitragsbild: Shutterstock

 | Hacken beziffert die Web3-Verluste im Jahr 2025 auf nahezu 4 Milliarden US-Dollar
  • Die Verluste im Web3-Sektor haben sich im Jahr 2025 auf rund 3,95 Milliarden US-Dollar summiert. Das geht aus dem aktuellen Yearly Security Report des Sicherheitsunternehmens Hacken hervor.
  • Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg von rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Etwas mehr als die Hälfte der entwendeten Gelder werden laut Hacken nordkoreanischen Akteuren zugeschrieben.
  • Besonders auffällig sei die zeitliche Verteilung der Schäden: Im ersten Quartal erreichten die Verluste mit über zwei Milliarden US-Dollar ihren Höchststand, während sie bis zum vierten Quartal auf etwa 350 Millionen US-Dollar zurückgingen.
  • Nach Einschätzung von Hacken handelt es sich dabei nicht um vereinzelte Programmierfehler, sondern um strukturelle operative Risiken. Zugriffskontrollen und Sicherheitsprozesse waren für rund 2,12 Milliarden US-Dollar oder knapp 54 Prozent aller Verluste verantwortlich. Schäden durch klassische Smart-Contract-Schwachstellen beliefen sich im gleichen Zeitraum auf rund 512 Millionen US-Dollar.
  • Der Bybit-Hack im Februar gilt mit einem Volumen von nahezu 1,5 Milliarden US-Dollar als größter Hack und trägt allein großen Anteil an den Gesamtschäden.
Quellen

Hacken-Report

