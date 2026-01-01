- Nicht nur Michael Saylor und die Bitcoin-Akkumulationsmaschine MicroStrategy, sondern auch das führende Stablecoin-Unternehmen Tether nutzt den günstigen BTC-Kurs für Nachkäufe. In einem X-Post verkündet CEO Paolo Ardoino, dass seine Firma im vierten Quartal 8.888 BTC im Wert von derzeit 773 Millionen US-Dollar erworben hat.
- Bereits im Mai 2023 gab Tether bekannt, dass man bis zu 15 Prozent der realisierten Betriebsgewinne für den Kauf von Bitcoin für die Reserve verwenden werde. Alleine in den ersten drei Quartalen 2025 fuhr der USDT-Emittent ein Rekordergebnis von mehr als 10 Milliarden US-Dollar ein. Aufgrund der niedrigen dreistelligen Mitarbeiterzahl gilt Tether als eines der profitabelsten Unternehmen der Welt.
- Alles in allem kommt Tether nach dem jüngsten Bitcoin-Kauf auf eine Reserve von rund 96.000 BTC im Wert von 8,35 Milliarden US-Dollar. Unter den nicht-börsengelisteten Unternehmen besitzt weltweit nur Block.One eine noch größere BTC-Reserve. Zum Vergleich: Die beiden größten Corporate Holder an der Börse sind MicroStrategy mit 672.497 BTC und die Mining-Firma MARA mit 53.250 BTC.
- Darüber hinaus kaufte Tether schon im dritten Quartal 2025 knapp 26 Tonnen Gold, eine größere vierteljährliche Akquisition als jede berichtende Zentralbank. Insgesamt hält die Firma von Paolo Ardoino sogar 116 Tonnen Gold im Wert von knapp 16 Milliarden US-Dollar. Im Oktober erklärte der CEO nüchtern: “Bitcoin und Gold werden jede andere Währung überleben”.
- Nicht alle sind von der Reservemischung aus US-Staatsanleihen, Bitcoin und Gold begeistert. S&P stufte kürzlich die Bewertung von USDT aufgrund von Transparenz- und Konzentrationsrisiken von “eingeschränkt” auf “schwach” herab. Mit einer Marktkapitalisierung von 187 Milliarden US-Dollar bleibt USDT dennoch die unangefochtene Nummer 1 unter den Dollarstablecoins.
