- Mit 180 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung ist USDT von Tether der mit Abstand größte Stablecoin der Welt. Auf lange Sicht scheint CEO Paolo Ardoino aber keineswegs überzeugt von der Unantastbarkeit des “Königs Dollar” zu sein.
- In einem neuen X-Post erklärt der Tether-Geschäftsführer trocken: “Bitcoin und Gold werden jede andere Währung überleben”. Ein Statement, das man eher von begeisterten Maximalisten wie Michael Saylor oder Jack Mallers erwarten würde.
- Völlig überraschend kommt das Bekenntnis zugunsten des digitalen und des physischen Goldes jedoch nicht. Schon im Mai 2023 gab Tether bekannt, dass die Firma bis zu 15 Prozent der realisierten Betriebsgewinne für den Kauf von Bitcoin für Reserven verwenden werde. Später erklärte der Stablecoin-Platzhirsch eine zunehmende Golddeckung für XAUt.
- Nach Angaben von BitcoinTreasuries hält Tether derzeit 87.475 BTC im Wert von 10 Milliarden US-Dollar sowie rund 50 Tonnen Gold im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar. Unter den nicht-börsengelisteten Unternehmen besitzt weltweit nur Block.One eine größere BTC-Reserve.
- Ardoino hatte die beiden nicht-staatlichen Wertspeicher bereits in der Vergangenheit in eine Kategorie eingeordnet. Anfang September bezeichnete er Bitcoin, Gold und Land als “Hedges” und wies Spekulationen zurück, dass Tether BTC verkauft habe, um Gold zu akkumulieren.
- “Mit Blockchain und Stablecoins bringen wir Geld zurück zu Peer-to-Peer”, erklärte der Tether-CEO aber die langfristige Mission seines eigenen Unternehmens auf der Token2049. Gerade die oftmals teuren Remittance-Zahlungen von Gastarbeitern könnten durch Dollarstablecoins schon heute kostengünstig abgewickelt werden.
- Trotz nur etwa 200 Mitarbeitern erzielte Tether im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn von beeindruckenden 4,9 Milliarden US-Dollar. Damit gilt der USDT-Emittent als ein heißester Anwärter auf den Titel des profitabelsten Unternehmens der Welt.
