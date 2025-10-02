- Mit einer Marktkapitalisierung von 175 Milliarden US-Dollar ist der Dollarstablecoin USDT von Tether weltweit die klare Nummer 1. Nach Angaben von CEO Paolo Ardoino gibt es mittlerweile 477 Millionen USDT-Nutzer – fast 6 Prozent der Weltbevölkerung.
- Ausgeschöpft sei das Potential damit aber noch lange nicht. Auf der Token2049 in Singapur erklärt Ardoino, dass USDT langfristig “Stabilität für Milliarden Menschen” bringen könne. Gerade die Schwellenländer wären besonders attraktiv für Tether.
- Der Erfolg des Stablecoin-Platzhirsch sei vor allem auf die selbstgewählte Geldpolitik der jeweiligen Zentralbanken zurückzuführen. Hohe Inflationsraten in Ländern wie Argentinien oder der Türkei machen USDT zu einer spannenden Alternative.
- “Mit Blockchain und Stablecoins bringen wir Geld zurück zu Peer-to-Peer”, benennt der Tether-CEO die langfristige Mission seines Unternehmens. Gerade die oftmals teuren Remittance-Zahlungen können durch Dollarstablecoins schon heute kostengünstig abgewickelt werden.
- In den eigenen Tresoren lagert Tether aber nicht nur kurzlaufende US-Staatsanleihen, sondern auch “mehr als 10.000” Bitcoin. Damit zählt der Stablecoin-Emittent zu den größten BTC-Holdern unter den nicht-börsengelisteten Firmen.
- Mit nur etwa 200 Mitarbeitern erzielte man im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar. Damit gilt Tether als Anwärter auf den Titel des profitabelsten Unternehmens der Welt.
Tether (USDT) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tether (USDT) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Tether (USDT) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren
Zwischen Strategie und SelbsttäuschungDas Märchen vom Hodler: Wie Loyalität zu Coins dein Depot zerstören kann