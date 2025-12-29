- XRP-Investoren haben es derzeit nicht leicht. Statt neue Rekorde anzustreben, handelt der Ripple Coin seit einer Woche unterhalb der 1,90 US-Dollarmarke – deutlich niedriger als vor einem Jahr. Gleichzeitig kämpfen die großen Krypto-Börsen mit sinkenden XRP-Beständen, denn so wenige Coins wie heute hielten sie zuletzt im Frühling 2018.
- Nach neuen On-Chain-Daten des Analyseunternehmens Glassnode haben Anleger alleine in den vergangenen drei Monaten 2,05 Milliarden Ripple Coins im Wert von rund 3,8 Milliarden US-Dollar von Binance, Coinbase und Co. abgezogen.
- Am 29. September hielten Krypto-Börsen noch 3,499 Milliarden XRP, inzwischen sind es aber nur noch 1,446 Milliarden XRP. Damit befinden sich aktuell lediglich 2,39 Prozent aller zirkulierenden Ripple Coins auf Handelsplattformen.
- Auf den ersten Blick deutet das darauf hin, dass immer mehr Nutzer dem alten Cypherpunk-Grundsatz folgen: “Not your keys, not your coins.” Auch bei Bitcoin und Ethereum zeigt sich ein ähnlich nachhaltiger Trend: Seit dem Frühling schmelzen die Coin-Reserven der Krypto-Börsen dahin.
- Traditionell handelt es sich um ein bullishes Signal, weil ein sinkendes Angebot auf den Handelsplattformen bei einer gleichbleibenden oder steigenden Nachfrage in der logischen Konsequenz einen XRP-Kurszuwachs mit sich bringen müsste. Doch Anleger sollten sich nicht zu früh freuen, denn es gibt klare Einschränkungen.
- Einerseits bedeutet das vermehrte Aufkommen von Treasury-Firmen wie Evernorth zusammen mit dem ETF-Handelsstart im November, dass immer mehr XRP außerhalb von klassischen Börsen verwahrt werden. Schon nach wenigen Wochen halten die Indexfonds von Bitwise, Canary und Co. knapp 1 Prozent des gesamten Ripple-Coin-Bestandes.
- Andererseits wird ein großer Teil des XRP-Bestandes ohnehin von einzelnen Walen kontrolliert, darunter (Ex-)Mitglieder der Ripple-Chefetage. So soll Co-Founder Chris Larsen alleine 2,7 Milliarden Coins besitzen, was ihn zusammen mit seiner Beteiligung am Unternehmen Ripple Labs in die Riege der Superreichen aufsteigen ließ.
- Dennoch gibt es erste Anzeichen, dass der Kryptowährung 2026 eine positive Trendwende gelingen könnte. Welche Rolle die US-amerikanische Finanzindustrie dabei spielt, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Wall Street setzt auf XRP“.
Empfohlenes Video
Das große Krypto Sterben – Wer 2026 wirklich überlebt
Quellen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+