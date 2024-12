Mit Donald Trump zieht erstmals einer ins Oval Office ein, der eine explizit Krypto-freundliche Politik verspricht. Einen strukturierten Schlachtplan legt Trump zwar nicht vor. Aus dem Flickenteppich an Krypto-freundlichen Aussagen lassen sich jedoch drei zentrale Projekte ableiten, die 2025 positive Folgen für Bitcoin und Co. haben dürften:

Gary Gensler wird durch einen Krypto-freundlichen SEC-Chef beerbt. Am 21. November warf der amtierende SEC-Chef Gary Gensler das Handtuch – er wird ab dem 20. Januar den Platz für einen Nachfolger des Vorsitzenden der US-amerikanischen Wertpapieraufsicht freimachen. Während seiner Amtszeit hat Gensler eine harte Hand gegen Krypto-Unternehmen geführt und zahlreiche Unternehmen wegen angeblicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht verklagt. Darunter Binance.US, Coinbase und Kraken. Wer es wird, ist zwar unklar. Weitere Klagewellen gelten aber als unwahrscheinlich. Anstatt behördlicher Daumenschrauben heißt es dann: Bahn frei für Krypto-Innovation made in the USA.

Ein Krypto-Regulierungswerk in den USA geht an den Start. Zwar gibt es keine konkreten Pläne. Mit einer Mehrheit im Senat sowie im Repräsentantenhaus ist ein amerikanisches Krypto-Regelwerk à la MiCA aber zumindest wahrscheinlicher, als noch in der vergangenen Legislaturperiode. Auch Townsend Lansing, Regulierungsexperte und Head of Product bei CoinShares, erklärt im Podcast mit BTC-ECHO: “Es gab einen Mangel an Regulierung – unter anderem, weil das Parlament gespalten war. Das hat dazu geführt, dass die SEC eine Regulierung durch Vollstreckung gemacht hat. Was wir in den USA brauchen, ist eine umfassende und einheitliche Regulierung.” Die Chancen stehen gut, dass der Gesetzgeber die im kommenden Jahr auf den Weg bringt.

BTC Power Law: Die Zyklik spricht für Bitcoin

Neben den politischen Faktoren ist Jahr zwei nach dem Halving bisher immer ein gutes Jahr für Bitcoin gewesen. Mit Blick auf die Jahreskerzen für BTC darf man also auch für 2025 positive Zahlen erwarten.

Auch nach Maßgabe des Power Law, Bitcoins belastbarstes Kursmodell, ist die Kryptowährung bei 96.000 USD keineswegs überbewertet, sondern allenfalls auf Soll. Typischerweise führt die Bullen-FOMO zu einer Anheizung des Marktes, die den Kurs erst so richtig in Richtung Cycle Top trägt. Diese Preisfindungsphase geht aktuell gerade erst los.

Doch wo toppt Bitcoin in diesem Zyklus aus? Der Krypto-Assetmanger Bitwise hat da eine klare Vorstellung: “Bitcoin, Ethereum und Solana werden neue Allzeithochs erreichen, wobei Bitcoin über 200.000 US-Dollar gehandelt wird”, schreibt Bitwise in seinem neuesten Research Paper. Ein Bitcoin-Kurs jenseits der 150.000 USD scheint tatsächlich gangbar, wobei auch 200.000 USD nicht vollkommen außerhalb der Reichweite ist.

Welche weiteren Gründe für eine Bitcoin-Rallye sprechen und was ökonomische Faktoren und der traditionelle Finanzsektor damit zu tun hat, erfahrt ihr im neuesten BTC-ECHO Bitcoin Report.