Sergej Kunz ist Mitgründer von 1inch, eines der führenden DeFi-Plattformen. Das Protokoll aggregiert die Liquidität verschiedenster Decentralized Exchanges, um den Nutzern die bestmöglichen Handelskonditionen zu ermöglichen. Bereits 2011 wagte er sich in den Krypto-Space und schürfte damals Litecoin, 2016 baute er eine eigene Ethereum-Mining-Farm. BTC-ECHO wollte wissen, was er von den aktuellen Entwicklungen auf dem Krypto-Markt hält und traf sich dafür mit ihm auf der TOKEN2049 in Dubai.

BTC-ECHO: Ihr habt kürzlich 1inch mit Solana integriert. Wie deckt sich dieser Schritt mit eurer Multichain-Vision?

Sergej Kunz: Unsere Vision ist, dass sich niemand um Blockchains scheren sollte. Die Leute sollen einfach eine nahtlose Erfahrung haben. Und wir arbeiten in diese Richtung. Wir haben bereits im letzten September den Ansatz geändert, als wir Cross-Chain-Swaps eingeführt haben. Die Nutzer sollten also einfach nur Token bekommen, und im zweiten Schritt müssen sie das Netzwerk wählen. Seit wir vor zwei Tagen Solana eingeführt haben, haben wir die Netzwerke ganz abgeschafft. Sie beschäftigen sich also nur noch mit dem Token selbst. Unsere Strategie ist es, das gesamte DeFi-Ökosystem zu vereinen, da es sehr fragmentiert und verteilt ist. Die Idee ist, alle Blockchains mit unserem Protokoll zu vereinen.

In den letzten Jahren hat man immer wieder versucht, DeFi-Anwendungen auf Bitcoin zu launchen. Glaubst du an diese Vision, oder werden sich am Ende klassische Smart-Contract-Plattformen durchsetzen?

Es gibt Leute, die Runes und andere Dinge auf Bitcoin Layer-2s bauen. Aus unserer Sicht gibt es keinen Bedarf dafür. Bitcoin ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Er ist stabil. Es ist eine alte Technologie, die funktioniert. Wir müssen sie vielleicht aufrüsten, um sie sicher für Quantencomputer zu machen, aber ich würde Bitcoin gerne als eine Art Wertaufbewahrungsmittel behalten. Wenn Sie Ihre Ersparnisse in Fiat halten, werden Sie verwässert. Die Zentralbanken drucken Geld. Und es macht Sinn, Geld zu drucken. Es ist ein Werkzeug, das hilft, Anreize für die Industrie zu schaffen. Aber die Leute sollten in der Lage sein, Werte irgendwo zu speichern, und Gold zu kaufen ist dumm. Gold kann gestohlen werden. Und auch Institutionen und Länder kaufen nun Bitcoin. Sobald die USA anfangen, Bitcoin richtig zu kaufen, können es sich andere Länder wie China und Russland nicht mehr erlauben, keine Bitcoin zu kaufen. Und jedem, der dies liest, würde ich sagen, versuche zumindest einen Bitcoin zu bekommen. Sehr bald kann es sich fast keiner mehr leisten, einen Bitcoin zu kaufen.

Jetzt hat der 1inch-Token in den letzten Jahren nicht gerade die beste Performance gezeigt. Welche Hoffnung können Sie Investoren machen?

Der 1inch-Token ist ein Werkzeug, das für den Betrieb dieses Ökosystems notwendig ist. Die Sache ist die: Wir haben Market Maker, und wir können nicht jedem erlauben, an diesem Ökosystem teilzunehmen, da es sich um böswillige Akteure handeln könnte. Diese Resolver werden also von der Community ausgewählt. Sie werden von der Foundation überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine Nordkoreaner oder Personen aus sanktionierten Ländern sind. Es handelt sich also um ein Tool, das bei der Governance hilft. Ich würde sagen, es ist eine sinnvolle und notwendige Maßnahme. Wenn wir auf den 1inch-Token verzichten könnten, würden wir das vielleicht versuchen, aber derzeit gibt es keine andere Möglichkeit. Was den Preis angeht: Da haben wir keinen Einfluss darauf. Das ist immer noch der Markt. Es handelt sich jetzt um einen Sekundärmarkt, nachdem es für Early Adopter Airdrops gab. Das Ziel war, den Token damit so dezentral wie möglich zu verteilen. Wenn man sich die Verteilung der Token derzeit ansieht, ist sie tatsächlich sehr dezentralisiert. So hält derzeit niemand mehr als 20 Prozent. Was den Kauf angeht, würde ich empfehlen, Bitcoin zu kaufen. Und Ethereum, das ist jetzt sehr günstig.

Das komplette Interview erscheint in Kürze.