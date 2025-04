Mit seinem Kauf von zwei Pizzen, die er mit 10.000 Bitcoin (BTC) bezahlte, schrieb der Bitcoiner Laszlo Hanyecz Geschichte. Die Pizzen wären heute 810 Millionen US-Dollar (USD) wert. Doch mit den berühmten Papa-John’s-Pizzen steht Hanyecz nicht einmal an der Spitze der teuersten Transaktionen, die mit Bitcoin bezahlt wurden – das haben Forscher der Krypto-Steuerplattform CoinLedger herausgefunden.

Platz 1: Ein Apartment in Trumps SoHo Condo für 25.500 BTC

Als ein unbekannter Investor 2013 ein Apartment in dem The Dominick genannten Apartment-Komplex mit Bitcoin erwarb, war dem unbekannten Käufer nicht klar, dass er damit Geschichte schreiben würde – im negativen Sinne.

Denn für das Stück Wohneigentum legte er (oder sie) damals satte 25.500 BTC auf den Tisch. Raffiniert: Der Verkäufer hatte damals schon einen Riecher für ein gutes Geschäft: Er gab die Einzimmerwohnung ausschließlich gegen Bitcoin her. Der Wert der eingenommenen BTC hat sich seit 2013 von zwei Millionen auf zwei Milliarden US-Dollar vertausendfacht.

Platz 2: Zwei Pizzen für 10.000 BTC

Der berüchtigte Bitcoin-Pizzakauf belegt den zweiten Platz in der Rangliste. Im Mai 2010 gab der Programmierer Laszlo Hanyecz 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen von Papa John’s aus. Dieser Tausch gilt als die erste Transaktion in Bitcoin überhaupt. 41 US-Dollar zahlte Hanyecz dafür an Jeremy Sturdivant – heutiger Gegenwert: über 810 Millionen US-Dollar. Seitdem ist der 22. Mai der Bitcoin-Pizza-Day. Reue? Fehlanzeige. Hanyecz hat erklärt, dass er den Pizzakauf nicht bereut und einfach nur froh ist, einen Platz in der Geschichte von Bitcoin zu haben.

Platz 3: Ein Stück Land am Lake Tahoe 2.739 BTC

Als ein unbekannter Käufer im August 2014 für ein Stück Land im kalifornischen Lake-Tahoe-Distrikt 2.739 BTC zahlte, da wusste er nicht, dass er dafür mehrere hundert Millionen US-Dollar bezahlen würde.

Zwar kostete das Grundstück seinerzeit nur 1,6 Millionen USD. Da der Unbekannte das Flurstück aber mit BTC bezahlte, belaufen sich die Kosten aus heutiger Sicht auf 223 Millionen USD – für einen halben Hektar Land.

Platz 4: Ein Toyota Prius für 1.000 BTC

Das teuerste Auto ist nicht etwa ein Bentley, Maybach oder Lamborghini – sondern ein Toyota Prius. Zugegeben: Das Hybridauto gilt als Effizienz-Powerhouse, heimste 2015 sogar den Weltrekord für den geringsten CO₂-Fußabdruck ein. Mit 1.000 BTC ist das Gefährt aus heutiger Sicht aber dennoch leicht überteuert. Schließlich sind die Coins heute über 81 Millionen USD wert. Aber wer weiß: Vielleicht fährt Investor Michael Tozoni den Gebrauchtwagen heute immer noch.

Platz 5: Ein Flug ins Weltall für 900 BTC

Ist ein Ticket ins Weltall 73 Millionen USD wert? So viel legten die Winklevoss-Zwillinge für zwei Tickets für einen Flug mit dem SpaceShipTwo von Virgin Galactic auf den Tisch. Schon 2014 war das Unterfangen mit 900 BTC (510.000 USD) nicht günstig.

Immerhin kann das eigentümlich aussehende Gefährt auf eine Höhe von bis zu 90 km aufsteigen. Das ist nicht ganz Weltall (das geht ab 100 km über NN los), aber doch deutlich höher als herkömmliche Linienflüge. Ist aber eben auch wesentlich teurer.

