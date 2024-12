Make US Coins Great Again

Mit jeder weiteren Personalentscheidung von Donald Trump für seine zukünftige Regierung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Krypto-freundlichen Regulierung. Aktuellste Entwicklungen übertreffen sogar die bereits positiven Annahmen.

Eine zweite Chance für Ripples XRP?

Praktisch jeder Sektor im Krypto-Markt konnte in den vergangenen Wochen profitieren. Was dabei auffällt: viele der Kryptowährungen mit amerikanischen Wurzeln besitzne auch eine ISO-20022-Zertifizierung. Was es mit dieser auf sich hat und wieso XRP überproportional davon profitieren könnte, wird unter anderem im Invest Podcast diskutiert.