Tech- und Krypto-Märkte ziehen nach US-Signalen an – bei Bitcoin mehren sich Anzeichen für eine mögliche Trendwende.

Setzt Bitcoin jetzt zur Rallye an?

Nach einer turbulenten Woche und den Verwerfungen am Anleihemarkt, sieht es endlich so aus, als bekämen die Märkte eine dringend benötigte Pause. Diverse Techwerte und Altcoins legen im Wochenvergleich kräftig zu und heben die Stimmung unter Anlegern an.

Grund dafür dürften Trumps neueste Eingeständnisse in Sachen Strafzölle sein. So sind Smartphones, Computer und Halbleiter vorerst nicht von den erweiterten Maßnahmen gegen China betroffen. Außerdem setzt der US-Präsident die Strafzölle gegen die Länder der restlichen Welt für 90 Tage aus und gibt den Märkten somit vorerst wieder Luft zum Atmen. Indes bereiten die Zentralbanken scheinbar bereits geldpolitische Maßnahmen vor, um im Falle weiterer Kursstürze reagieren zu können.

Damit beginnen auch Bitcoin und Altcoins wieder Fuß zu fassen und setzen zu einer breit angelegten Erholung an. Kehren die Bullen jetzt zurück an den Markt? Oder ist die Erholung doch nur von kurzer Dauer?