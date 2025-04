Trump-Zölle, GameStop investiert in Bitcoin und das mögliche Aus der Krypto-Steuerfreiheit – Marktanalyse mit Hoppmann & Lübeck.

In der aktuellen Ausgabe vom BTC-ECHO Marktupdate werfen Daniel Hoppmann und Stefan Lübeck einen Blick auf die Finanzmärkte wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Strafzoll-Ankündigung von Donald Trump. Was bedeuten mögliche 20 % Importzölle für Bitcoin, Nasdaq & Gold?

Außerdem: GameStop will mit Milliarden in Bitcoin einsteigen – wie reagiert der Markt? Und: In Deutschland droht das Aus für die steuerfreie Einjahresfrist bei Krypto-Gewinnen.