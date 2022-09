Proof of Stake

Nach langem Warten ist es endlich so weit: Ethereum ist vom Proof-of-Work-Konsensmechanismus auf Proof of Stake umgestiegen und hat das Zeitalter von Ethereum 2.0 eingeläutet. Die zweitgrößte Kryptowährung macht damit einen bedeutenden Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft und der Schaffung einer leistungsfähigeren Blockchain.

Der Prozess um den Merge gilt als technische Meisterleistung, die sieben Jahre Planung und Testung erforderte. Etliche Male mussten Deadlines verschoben und neue Tests gefahren werden. Quasi im laufenden Betrieb musste das Konsensverfahren umgestellt werden. Das gab es im Krypto-Space vorher noch nie.

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte Ethereum sogar den Sprung an die Krypto-Spitze wagen. Der Kurs des Ethereum Tokens zeigte sich derweil stabil. Ein großer Abverkauf, aber auch ein raketenhafter Anstieg blieben erst einmal aus. Alles, was ihr sonst wissen müsst, gibts in der Zusammenfassung auf unserer Website.