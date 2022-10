Die Meme-Kryptowährung Dogecoin ist in den letzten 24 Stunden um fast acht Prozent angestiegen. Grund dafür dürften die Nachrichten um das Revival des Gebots von Tesla-Chef Elon Musk für die Social-Media-Plattform Twitter gewesen sein. Denn Musk plant für Twitter bei erfolgreicher Übernahme unter anderem die Einführung einer Tweet-Gebühr, die in Dogecoin bezahlt werden soll.

Laut Bloomberg lies Musk sein Angebot am Montag per Brief an Twitter wieder aufleben. Auch Twitters Aktie erfuhr dadurch einen enormen Anstieg von mehr als 20 Prozent.

Zuletzt war der Deal in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar ins Stocken geraten. Wegen der Uneinigkeit über das Ausmaß der Spam-Konten auf der Plattform trat Musk vom Deal zurück, woraufhin Twitter ihn verklagte.