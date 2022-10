Noch bis zum 17. Oktober können Gebote für die Assets des bankrotten Lending-Dienstes Celsius abgegeben werden. Dies geht aus neuen Unterlagen des New Yorker Konkursgerichts hervor. Digitale Vermögenswerte und Wertpapiere in Höhe von insgesamt 3,9 Milliarden US-Dollar sollen sich derzeit in den Celsius-Bilanzen befinden. Ein Käufer konnte sich für diese bisher noch nicht finden.

Laut Bloomberg will Krypto-Milliardär und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried an einer Übernahme der Anlagen interessiert sein. Zuletzt ging dieser mit dem Kauf der Vermögenswerte des bankrotten Krypto-Lenders Voyager Digital auf Schnäppchen-Jagd.

Seine Übernahme käme für Celsius vermutlich als Segen. Das stark verschuldete Unternehmen liegt derzeit in Trümmern. Inmitten des Verfahrens trat CEO Alex Mashinsky vergangene Woche von seinem Posten zurück. Ihm wird unter anderem unterstellt, kurz vor Insolvenz zehn Millionen US-Dollar an Geldern aus dem Unternehmen gezogen zu haben.