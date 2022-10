Charles Hoskinson, Gründer der Cardano Blockchain, gab am gestrigen 3. Oktober per Tweet bekannt, dass das Projekt demnächst in seine nächste Phase übergehen wird. Benannt ist diese nach dem französischen Philosophen Voltaire. Sie gilt als letzte der fünf großen Meilensteine Cardanos, bevor das Entwicklerteam IOHK die Verantwortung über die Blockchain in die Hände der Nutzer legt. Derzeit befindet sich das Projekt in seiner Skalierungsphase, die Basho heißt.

Mit Voltaire soll die Blockchain dann vollständig autonom und dezentral geführt werden. Zudem wird ein Wahlsystem und eine Schatzkammer-Struktur eingeführt. Hoskinson ist sich sicher, dass Voltaire “die Kraft von Millionen Cardano-Nutzern und -Entwicklern entfesseln” wird. Er wolle “dem restlichen Krypto-Sektor zeigen, wie man dezentrale Führung richtig angeht”.