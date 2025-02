Die USA machen seit Trumps Machtantritt ordentlich Tempo, was die Regulierung von Krypto angeht. Vor knapp zwei Wochen hatte der Republikaner eine Executive Order unterschrieben, mit der er die USA zum Krypto-Zentrum der Welt machen wolle.

In diesem Video schauen wir uns an, wie der aktuelle Stand der Bitcoin-Reserve ist, und was Krypto-Tzar David Sacks bereits bewegen konnte: