Die Krypto-Korrektur nimmt seit Dienstag Fahrt auf und Bitcoin verliert weiter an Boden. Sehen wir bald die 70.000 US-Dollar?

Livestream: So geht es weiter für Bitcoin & Co.

Die in der vergangenen Woche angedeutete Korrektur ist gekommen. Bitcoin stürzte am Dienstagmorgen auf unter 90.000 US-Dollar und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit November 2024. Doch damit nicht genug: Milliardenschwere Abflüsse aus den BTC-ETFs von BlackRock und Co. sowie Verkäufe von Walen trüben die Perspektiven für das digitale Gold weiter. Welche Chartmarken auf der Unterseite nun ins Spiel kommen und wie wahrscheinlich eine schnelle Erholung ist, besprechen wir im heutigen Live-Marktupdate: