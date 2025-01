Ein Krypto-Steuerberater erklärt, was ihr bei der Steuererklärung alles beachten müsst. Und wie ihr möglichst viel Gewinne spart.

Krypto-Steuerberater: So vermeidet ihr Ärger mit dem Finanzamt

Das Finanzamt fahndet nach Krypto-Steuersündern. Immer mehr große Kryptobörsen kooperieren. Ab welchen Beträgen es gefährlich wird, was bei einer Steuerhinterziehung droht und wie man sich am besten selbst anzeigt, verrät der Krypto-Steuerberater Matthias Steger im Interview.

Außerdem: Die besten Strategien, um bei der Krypto-Steuer möglichst viel Geld zu sparen. Auch erklärt Steger, was ihr bei Staking, Lending und Co. beachten müsst und wie ihr eure Steuererklärung 2025 so abgebt, dass es keine Probleme gibt. Ebenfalls wird die Frage beantwortet, ab wann es Sinn ergibt, sich einen Krypto-Steuerberater zu nehmen.