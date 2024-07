Stehen der Mining-Industrie goldene Zeiten bevor?

Verkaufen die Bitcoin-Miner nach dem Halving immer noch ihre BTC? Wie stark zeigen sich aktuell die Aktien der Mining-Unternehmen? Welche Chartmarken sind jetzt bei Bitcoin relevant? Wie hoch sind derzeit die Transaktionsgebühren und wie viele Bitcoin-Investoren sind im Gewinn? Diese Fragen werden wir in diesem Video für euch analysieren und beantworten.

Bitcoin-Kurs in Bewegung

Das Bitcoin Halving ist langsam verdaut: Zwar brachen viele Indikatoren kurzfristig ein und Miner mussten ihre BTC abstoßen. Viele Entwicklungen deuten aber auf eine Erholung. Mehr noch: Durch politisches Zutun explodieren die Aktienkurse börsengelisteter Miner. Nur kurzfristiges Wachstum – oder steht die Industrie bald vor goldenen Zeiten?

In diesem Video bekommst du exklusive Analysen der wichtigsten Charts, Kennzahlen, Indikatoren und Metriken rund um Bitcoin. Wir beleuchten, was Szene und Industrie bewegt und geben dir einen umfassenden Einblick in alle Entwicklungen. Verständlich aufbereitet, kompakt interpretiert und auf den Punkt.