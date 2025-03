Bitcoin ist umstritten als Zahlungsmittel. Dr. Friederike Ernst setzt auf Circles – mit Inflation und Web of Trust statt Mining.

Bitcoin gilt als das stärkste Asset der Menschheitsgeschichte, doch ist es wirklich als Zahlungsmittel geeignet? Dr. Friederike Ernst, Mitgründerin von Gnosis, ist skeptisch. Sie setzt auf Circles, eine alternative Währung mit einem völlig anderen Konzept: Inflation statt Deflation, Web of Trust statt Mining. Doch kann das funktionieren?

In diesem Video schauen wir uns genauer an, was Circles überhaupt sind und wo Dr. Friederike Ernst einen Vorteil gegenüber Bitcoin sieht: