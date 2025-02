Der Krypto-Markt ist weiter im Korrekturmodus. Bei Bitcoin, Ethereum und Co. fielen seit Anfang der Woche ordentlich die Kurse. Die Gründe für den Abverkauf sind vielfältig. Neben Trumps Zolloffensive sind es aber auch die Krypto Spot ETFs, die Anlegern gerade Sorgen bereiten. Die Indexfonds verzeichneten diese Woche Rekordabflüsse in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar.

In diesem Video schaut sich Daniel Hoppmann an, was es mit den Abflüssen auf sich hat und wie es weitergeht.