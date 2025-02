Ist Deutschland ein guter Ort für die Krypto-Industrie und wie schneiden CDU, SPD, AfD, FDP und Co. unter Krypto-Insidern ab, welchen Parteien traut man dabei am ehesten zu, den Krypto-Sektor zu fördern? Um genau das herauszufinden, haben wir bei BTC-ECHO gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU Internationale Hochschule eine Expertenumfrage durchgeführt. Insgesamt […]

So Bitcoin-freundlich sind CDU, SPD, AfD und Co. laut Krypto-Insidern

Ist Deutschland ein guter Ort für die Krypto-Industrie und wie schneiden CDU, SPD, AfD, FDP und Co. unter Krypto-Insidern ab, welchen Parteien traut man dabei am ehesten zu, den Krypto-Sektor zu fördern? Um genau das herauszufinden, haben wir bei BTC-ECHO gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU Internationale Hochschule eine Expertenumfrage durchgeführt.

Insgesamt 50 Brancheninsider haben uns wertvolle Einblicke gegeben, welche Erwartungen sie an den Krypto-Markt haben und wie sie das politische Umfeld für Bitcoin und Co. bewerten. So viel sei schon mal verraten: für manche Parteien sieht es sehr düster aus.

Darüber hinaus haben wir nach deren Bitcoin-Prognosen gefragt, also wo der Bitcoin-Kurs schon bald stehen könnte. Die Bitcoin-Kursziele, sowohl für den Best- als auch Worstcase, erfahrt ihr in diesem Podcast-Video: