Hodln, haben sie gesagt, ist steuerfrei, haben sie gesagt. Und jetzt? Könnte das alles vielleicht umsonst gewesen sein. Denn die SPD will die einjährige Haltefrist auf Krypto-Gewinne abschaffen und damit steuerlich eine Zäsur in Deutschland einleiten.

Worum es dabei genau geht, wie wahrscheinlich eine Umsetzung ist und was an dem Vorschlag vielleicht sogar positiv wäre, schauen wir uns in diesem Video genauer an.