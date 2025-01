Ethereum, Solana und SUI – wir schauen in diesem BTC-ECHO ReCap Deep-Dive auf die Geschichte, aktuelle Metriken und Prognosen zu allen drei Coins. Was macht sie besonders? Was unterscheidet sie? Und was sind realistische Erwartungen für 2025?

Ethereum ist die älteste Chain, hat das meiste Kapital hinter sich, aber auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Solana performte seit Launch in jedem Bullrun immer überdurchschnittlich gut und könnte auch dieses Mal ihre Investoren glücklich machen. Doch auch der Nachwuchs könnte sich behaupten. Sui wird als der heißeste Kandidat unter den neuen Blockchains gehandelt, mit teilweise exorbitantem Kurspotenzial. Aber kann der junge Coin diese Erwartungen tatsächlich erfüllen?