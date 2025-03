Donald Trump will niedrigere Leitzinsen – und riskiert dafür sogar eine Rezession. Die Kryptobranche könnte kurzfristig am stärksten leiden.

Donald Trump vs. Fed

Die großen Gewinne von 2024 sind fast schon wieder verpufft. Am Aktienmarkt herrscht Unruhe, am Kryptomarkt: regelrechte Panik. Bitcoin ist 23 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt, die meisten Altcoins viel mehr. Handelskrieg, Inflation, Ängste um eine Rezession: Das belastet die Anleger. Und könnte in eine weitere Abwärtsspirale führen.

Zwischen Donald Trump und der Federal Reserve ist in diesem wirtschaftlichen Umfeld ein brisanter Konflikt ausgebrochen. Im Mittelpunkt: die Leitzinsen für den US-Dollar. Der US-Präsident will sie gesenkt haben, die US-Notenbank sträubt sich dagegen – noch. Viele der politischen Aktionen, die Donald Trump umsetzt, dienen dazu, die Fed endlich zum Handeln zu zwingen. Auch zum Preis einer Wirtschaftskrise.

Was genau da vor sich geht und warum dieses Duell besonders Krypto-Investoren belasten könnte, besprechen wir in diesem BTC-ECHO Invest Podcast. Außerdem, wie immer: die Top-Gewinner und Verlierer der Woche, die wichtigsten Wirtschafts- und Handelsdaten.