Ein inzwischen vertrautes Bild zeichnet sich zum Beginn der neuen Handelswoche ab: Bitcoin und Co. sehen rot. Auch dieses Mal bestimmen Schlagzeilen zu Donald Trumps Handelskrieg und schlechte Wirtschaftsdaten aus den USA das Marktgeschehen. Nicht nur Krypto, sondern auch dem Nasdaq und dem S&P500 drohen herbe Verluste in den nächsten Tagen, nachdem vergangene Woche wichtige Support-Marken aufgegeben wurden.

Nun rückt der 2. April in den Fokus. Es ist der Tag, an dem die Märkte mehr Klarheit über Trumps Pläne – und damit über die Richtung der US-Wirtschaft – erhalten könnten.

Licht am Ende des Tunnels bringen bevorstehende Änderungen in der US-Liquidität und die Entwicklung der globalen Geldmenge M2. Diese gelten als Katalysatoren, die den Krypto-Kursen neuen Auftrieb nach dem bevorstehenden Stichtag verleihen könnten. Wann genau es so weit sein könnte, besprechen wir im heutigen Invest-Podcast.