Neuer Konsensmechanismus Zustimmung zu Alpenglow-Upgrade: Solana vor Generalüberholung

Die Solana-Comunity hat mit überwältigender Mehrheit für das Alpenglow-Upgrade gestimmt. Damit steht das Netzwerk vor der größten technischen Umgestaltung seiner Geschichte.

Johannes Dexl
Teilen
Solana-Kurs209.85 $3.26 %
Bitcoin kaufen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Solana-Community darf sich auf eine verbesserte Leistungsfähigkeit der Blockchain freuen
  • Nach einem zweiwöchigen Governance-Prozess, bei dem mehr als die Hälfte der Validatoren ihre Stimme abgaben, ist klar: Solana wird mit dem Alpenglow-Upgrade aufgerüstet.
  • 98,27 Prozent der SOL-Staker, die an der Abstimmung teilnahmen, stimmten für das neue Konsensprotokoll, nur 1,05 Prozent stimmten dagegen und 0,69 Prozent enthielten sich. Insgesamt nahmen 52 Prozent der Staker des Netzwerks an der Abstimmung teil.
  • Die Komponenten von Alpenglow, genannt Votor und Rotor, werden das TowerBFT- bzw. Proof-of-History-System von Solana ersetzen.
  • Votor wird die Dauer der Transaktionsabwicklung von über 12 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden verkürzen und den Nutzern eine nahezu sofortige Bestätigung liefern. Rotor, dessen Einführung für einen späteren Zeitpunkt geplant ist, wird die Zeit für Datenübertragungen zwischen den Validierern minimieren. Dies stellt eine entscheidende Verbesserung für DeFi-Anwendungen und Blockchain-Gaming dar.
  • “Bei diesen Geschwindigkeiten könnte Solana eine Reaktionsfähigkeit auf Web2-Niveau mit L1-Finalität erreichen und neue Anwendungsfälle erschließen, die sowohl Geschwindigkeit als auch kryptografische Sicherheit erfordern”, so die Solana Foundation: “Der kombinierte Effekt dieser Initiativen und der vielen anderen im Solana-Ökosystem ist eine Finanzinfrastruktur, die mit Internetgeschwindigkeit arbeitet.”
  • Mit der Genehmigung bereitet sich Solana nun auf die Implementierung des Upgrades vor. Offiziell gibt es noch keinen festen Termin für die Aktivierung auf dem Mainnet. Sie könnte jedoch schon Ende des Jahres erfolgen.
  • Auch beim Solana-Kurs machte sich die Neuigkeit bemerkbar. Auf Sicht der vergangenen 24 Stunden steht SOL knapp 2,5 Prozent im Plus.
Quellen

