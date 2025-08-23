- Langsam, aber sicher mehren sich die Anzeichen, dass eine Reihe Altcoin-basierter Spot ETFs in den USA vor der Zulassung durch die SEC stehen könnten. Einer der Kandidaten ist XRP.
- Verschiedene Vermögensverwalter, darunter Grayscale, Bitwise, CoinShares und Franklin, haben am Freitag aktualisierte Erklärungen für ihre geplanten Spot XRP Exchange Traded Funds eingereicht. Analysten werten dies als Zeichen konstruktiver Gespräche mit der Behörde.
- Die Anträge seien “mit ziemlicher Sicherheit aufgrund des Feedbacks der SEC gestellt“ worden, schrieb James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg, auf X. „Ein gutes Zeichen, aber auch weitgehend erwartet“.
- Nate Geraci, Präsident von NovaDius Wealth, erklärte ebenfalls: „Es ist sehr bemerkenswert, dass sie sich so gruppieren. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Zeichen“.
- Die SEC hat erst kürzlich ihre Entscheidungen zu mehreren Krypto-ETFs, darunter solche für Truth Social, Solana und XRP, verschoben. Die Entscheidung über die Genehmigung des 21Shares Core XRP Trust wurde auf den 19. Oktober 2025 vertagt.
- Eine Genehmigung gilt unter Beobachtern aber so gut wie sicher. Die Wahrscheinlichkeit für die Zulassung eines XRP-ETFs noch in diesem Jahr steht laut Polymarket bei 78 Prozent. Auch für Cardano scheinen die Chancen gut zu stehen.
