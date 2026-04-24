Obwohl Hunderte Millionen an Kapital in den Markt fließen, treten die Kurse auf der Stelle. Anleger warten weiterhin auf den entscheidenden Impuls.

ETF-Boom setzt sich fort – doch Krypto kommt nicht in Bewegung

ETF-Boom setzt sich fort – doch Krypto kommt nicht in Bewegung

Der Krypto-Markt zeigt sich zum Wochenschluss weitgehend unbewegt. Bitcoin notiert bei 77.628 US-Dollar und verliert damit leicht um 0,48 Prozent. Auch Ethereum gibt nach und fällt um 1,97 Prozent auf 2.305 US-Dollar. XRP hebt sich mit einem Plus von 0,63 Prozent auf 1,34 US-Dollar leicht ab, während Solana um 0,7 Prozent auf 85 US-Dollar nachgibt. Insgesamt bleibt die Dynamik gering, größere Ausbrüche in die eine oder andere Richtung bleiben aus.

🚨 "The Meeting went very well! The United States is going to work with Lebanon in order to help it protect itself from Hezbollah. The Ceasefire between Israel and Lebanon will be extended by THREE WEEKS." – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/OUyewZJKmT — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2026

Eine kurzfristige Entspannung zeichnet sich im geopolitischen Umfeld ab. US-Präsident Donald Trump spricht von einer dreiwöchigen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Das wird am Markt grundsätzlich positiv aufgenommen, sorgt aber bislang nicht für spürbare Kursreaktionen. Auch mögliche Treffen zwischen dem Iran und den USA stehen im Raum, konkrete Vereinbarungen gibt es derzeit jedoch nicht.

Krypto-Markt verharrt trotz ETF-Zuflüssen

Bei den institutionellen Kapitalströmen zeigt sich eine klare Stärke. Die Bitcoin-ETFs verzeichnen tägliche Zuflüsse und kommen allein in dieser Woche auf insgesamt 809,25 Millionen US-Dollar. Das unterstreicht die stabile Nachfrage von großen Marktteilnehmern und gilt als klares Zeichen für anhaltendes Interesse.

Gestern flossen 223,21 Millionen US-Dollar in Bitcoin ETFs. Bei Ethereum ETFs kam es hingegen zu Abflüssen in Höhe von 75,94 Millionen US-Dollar. XRP konnte kleinere Zuflüsse von 3,89 Millionen US-Dollar verbuchen, bleibt damit aber deutlich hinter Bitcoin zurück.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-Sektors liegt aktuell bei 2,57 Billionen US-Dollar und ist über Nacht um 0,63 Prozent gesunken. Trotz der starken ETF-Zuflüsse fehlt es damit weiterhin an frischen Impulsen für eine klare Kursrichtung. Anleger bleiben vorsichtig und warten auf neue Entwicklungen, die den Markt aus der aktuellen Seitwärtsphase lösen könnten.

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