BTC-ECHO
XRP und SOL müssen warten Trotz Ethereum-Milliarden: Warum die SEC zahlreiche Krypto-ETFs verschiebt

Die Kursrallye bei Ethereum sorgt für Rückenwind am Markt. Neue ETF-Anträge bleiben jedoch in der Warteschleife der SEC hängen. Warum die Regulierungsbehörde zögert.

Josip Filipovic
Ethereum-Kurs4,160.84 $-2.78 %
Ein älterer Mann in Anzug und Krawatte steht in einem Raum und schaut mit neutraler Miene leicht zur Seite, als würde er über Ethereum und seine Auswirkungen auf die Zukunft der Technologie nachdenken.

Beitragsbild: picture alliance

 | Krypto-Freundlichkeit hin oder her – noch will SEC-Chef Paul Atkins keine weiteren ETFs genehmigen

Während die Ethereum ETFs zum Start noch im Schatten der Bitcoin-Produkte standen, haben sie in den vergangenen Wochen deutlich an Relevanz gewonnen. Angetrieben durch die laufende ETH-Kursrallye rücken die Indexfonds zunehmend in den Fokus von traditionellen Investoren. Seit dem offiziellen Start der Spot ETFs in den USA im Juli 2024 flossen beeindruckende Summen in diese Produkte. Laut “The Block“ halten die Ethereum ETFs mittlerweile 6,3 Millionen ETH im Wert von rund 26,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa 5,1 Prozent des derzeit zirkulierenden Gesamtangebots. Alleine in der vergangenen Woche beliefen sich die Nettozuflüsse auf etwa 2,85 Milliarden US-Dollar.

Liniendiagramm, das die prozentuale Veränderung der beiden Datensätze (blau und violett) zeigt, mit steigender Tendenz von Ende Juli bis Mitte August, bevor die violette Linie leicht abfällt.
Ethereum legte innerhalb eines Monats um 20,84 Prozent zu / Quelle: TradingView

Neben den ETFs spielen Treasury-Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle im ETH-Markt. Laut Coinbase kontrollieren Digitale Asset-Treasuries (DATs) über 2 Prozent des gesamten ETH-Angebots. Diese Institutionen halten große Mengen an ETH als strategische Reserve, was die Nachfrage weiter antreibt und sich auf die Marktstabilität auswirkt. Zu den bekanntesten Namen zählen SharpLink Gaming, The Ether-Machine und BitMine Immersion Technologies. Letzteres hat sich zum Ziel gesetzt, fünf Prozent des gesamten Ether-Angebots in die eigene Treasury aufzunehmen.

Eine Tabelle listet drei Unternehmen mit ihren Tickern, Ethereum (ETH)-Beträgen und USD-Werten auf. Bitmine Immersion Tech führt mit 1,5 Mio. ETH und 6,55 Mrd. USD.
Liste der Top drei Ethereum-Treaury-Companies / Quelle: strategicethreserve

Routine bei der SEC? Weitere Krypto-ETF-Entscheidungen vertagt

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat kürzlich ihre Entscheidungen zu mehreren Krypto-ETFs, darunter solche für Truth Social, Solana und XRP, verschoben. Konkret wurde die Entscheidung über die Genehmigung des “Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF”, der am 24. Juni von NYSE Arca eingereicht wurde, auf den 8. Oktober 2025 vertagt. Ebenso wurden die Entscheidungen über Solana ETFs von 21Shares und Bitwise auf den 16. Oktober 2025 und über den 21Shares Core XRP Trust auf den 19. Oktober 2025 verschoben.

Nachdem die Bitcoin und Ethereum ETFs im vergangenen Jahr an den Start gingen und Milliarden an Zuflüssen verzeichneten, versuchen Asset-Manager nun, ähnliche Produkte für andere Kryptowährungen wie Solana und XRP auf den Markt zu bringen. ETF-Verschiebungen durch die SEC sind dabei aber nicht unnormal. “Die SEC nimmt sich in der Regel die gesamte Frist, um auf einen Antrag gemäß 19b-4 zu reagieren. Fast alle diese Anträge haben eine endgültige Frist im Oktober”, so James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg.

Und weiter: “Eine frühzeitige Entscheidung wäre eine Maßnahme, die nicht der Norm entspricht. Ganz gleich, wie ‘Krypto-freundlich’ diese SEC auch sein mag.” Zahlreiche Krypto-ETF-Entscheidungen wurden daher in den vergangenen Monaten verzögert. Endgültige SEC-Beschlüsse könnten aber schon im Herbst folgen.

Quellen

