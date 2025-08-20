Die Kursrallye bei Ethereum sorgt für Rückenwind am Markt. Neue ETF-Anträge bleiben jedoch in der Warteschleife der SEC hängen. Warum die Regulierungsbehörde zögert.

Während die Ethereum ETFs zum Start noch im Schatten der Bitcoin-Produkte standen, haben sie in den vergangenen Wochen deutlich an Relevanz gewonnen. Angetrieben durch die laufende ETH-Kursrallye rücken die Indexfonds zunehmend in den Fokus von traditionellen Investoren. Seit dem offiziellen Start der Spot ETFs in den USA im Juli 2024 flossen beeindruckende Summen in diese Produkte. Laut “The Block“ halten die Ethereum ETFs mittlerweile 6,3 Millionen ETH im Wert von rund 26,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa 5,1 Prozent des derzeit zirkulierenden Gesamtangebots. Alleine in der vergangenen Woche beliefen sich die Nettozuflüsse auf etwa 2,85 Milliarden US-Dollar.

Ethereum legte innerhalb eines Monats um 20,84 Prozent zu / Quelle: TradingView

Neben den ETFs spielen Treasury-Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle im ETH-Markt. Laut Coinbase kontrollieren Digitale Asset-Treasuries (DATs) über 2 Prozent des gesamten ETH-Angebots. Diese Institutionen halten große Mengen an ETH als strategische Reserve, was die Nachfrage weiter antreibt und sich auf die Marktstabilität auswirkt. Zu den bekanntesten Namen zählen SharpLink Gaming, The Ether-Machine und BitMine Immersion Technologies. Letzteres hat sich zum Ziel gesetzt, fünf Prozent des gesamten Ether-Angebots in die eigene Treasury aufzunehmen.

Liste der Top drei Ethereum-Treaury-Companies / Quelle: strategicethreserve

Routine bei der SEC? Weitere Krypto-ETF-Entscheidungen vertagt

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat kürzlich ihre Entscheidungen zu mehreren Krypto-ETFs, darunter solche für Truth Social, Solana und XRP, verschoben. Konkret wurde die Entscheidung über die Genehmigung des “Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF”, der am 24. Juni von NYSE Arca eingereicht wurde, auf den 8. Oktober 2025 vertagt. Ebenso wurden die Entscheidungen über Solana ETFs von 21Shares und Bitwise auf den 16. Oktober 2025 und über den 21Shares Core XRP Trust auf den 19. Oktober 2025 verschoben.

Nachdem die Bitcoin und Ethereum ETFs im vergangenen Jahr an den Start gingen und Milliarden an Zuflüssen verzeichneten, versuchen Asset-Manager nun, ähnliche Produkte für andere Kryptowährungen wie Solana und XRP auf den Markt zu bringen. ETF-Verschiebungen durch die SEC sind dabei aber nicht unnormal. “Die SEC nimmt sich in der Regel die gesamte Frist, um auf einen Antrag gemäß 19b-4 zu reagieren. Fast alle diese Anträge haben eine endgültige Frist im Oktober”, so James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg.

Lotta questions. Replying here:



The SEC *typically* takes the full time to respond to a 19b-4 filing. Almost all of these filings have final due dates in October. Early decisions would the action that's out of the norm. No matter how "Crypto-friendly" this SEC is



There's no… — James Seyffart (@JSeyff) May 20, 2025

Und weiter: “Eine frühzeitige Entscheidung wäre eine Maßnahme, die nicht der Norm entspricht. Ganz gleich, wie ‘Krypto-freundlich’ diese SEC auch sein mag.” Zahlreiche Krypto-ETF-Entscheidungen wurden daher in den vergangenen Monaten verzögert. Endgültige SEC-Beschlüsse könnten aber schon im Herbst folgen.

