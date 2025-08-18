- Kaum ein Altcoin ist in den vergangenen Monaten so stark im Wert gestiegen wie XRP. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Ripple-Coin über 420 Prozent im Plus. Damit auch gestiegen: die Verlockung, Gewinne mitzunehmen.
- Daten von Glassnode zeigen, dass aktuell rund 94 Prozent aller XRP-Investoren Gewinne gemacht haben. Eine derart hohe Rentabilität war in der Vergangenheit häufig Vorbote für Abverkäufe.
- Anfang 2018 etwa lagen über 90 Prozent der Investoren in der Gewinnzone, es folgte ein deutlicher Kursverlust von 95 Prozent. Ähnlich die Konstellation im April 2021, als auf einem Wert von über 90 Prozent ein Kurs-Einbruch von 85 Prozent folgte.
- Auch mit Blick auf den Net Unrealized Profit/Loss könnte sich eine Trendwende andeuten. Der Indikator, der die Differenz zwischen unrealisierten Gewinnen und Verlusten misst, befindet sich aktuell in einer Zone, die in der Vergangenheit vor oder während Markthöhepunkten beobachtet wurde.
- XRP handelt bei aktuell 2,97 US-Dollar mit einem Minus von fünf Prozent im Vergleich zum Vortag.
- Welchen Kurs das neue OpenAI-Modell ChatGPT-5 für den XRP-Kurs in diesem Jahr prognostiziert, erfahrt ihr hier: XRP-Prognose: So hoch steigt der Ripple-Coin bis Ende 2025 laut ChatGPT-5
Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!
Quellen
XRP-Anleger mit Profiten | Glassnode
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+