Historische Muster  XRP-Crash im Anmarsch? Warum es für Ripple-Anleger nun eng wird

So hoch der XRP-Kurs gestiegen ist, umso tiefer könnte er fallen. Dieses Signal deutet nun auf ein Ende der Ripple-Rallye hin.

Moritz Draht
Eine Nahaufnahme einer XRP-Kryptowährungsmünze zeigt verschlungene Schaltkreismuster neben dem bekannten Ripple-Logo.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Geht der XRP-Kurs bald baden?
  • Kaum ein Altcoin ist in den vergangenen Monaten so stark im Wert gestiegen wie XRP. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Ripple-Coin über 420 Prozent im Plus. Damit auch gestiegen: die Verlockung, Gewinne mitzunehmen.
  • Daten von Glassnode zeigen, dass aktuell rund 94 Prozent aller XRP-Investoren Gewinne gemacht haben. Eine derart hohe Rentabilität war in der Vergangenheit häufig Vorbote für Abverkäufe.
  • Anfang 2018 etwa lagen über 90 Prozent der Investoren in der Gewinnzone, es folgte ein deutlicher Kursverlust von 95 Prozent. Ähnlich die Konstellation im April 2021, als auf einem Wert von über 90 Prozent ein Kurs-Einbruch von 85 Prozent folgte.
  • Auch mit Blick auf den Net Unrealized Profit/Loss könnte sich eine Trendwende andeuten. Der Indikator, der die Differenz zwischen unrealisierten Gewinnen und Verlusten misst, befindet sich aktuell in einer Zone, die in der Vergangenheit vor oder während Markthöhepunkten beobachtet wurde.
  • XRP handelt bei aktuell 2,97 US-Dollar mit einem Minus von fünf Prozent im Vergleich zum Vortag.
  • Welchen Kurs das neue OpenAI-Modell ChatGPT-5 für den XRP-Kurs in diesem Jahr prognostiziert, erfahrt ihr hier: XRP-Prognose: So hoch steigt der Ripple-Coin bis Ende 2025 laut ChatGPT-5
Quellen

XRP-Anleger mit Profiten | Glassnode

