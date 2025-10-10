App herunterladen
"Short-Kandidat" von Peter Brandt XRP: Bekannter Trader warnt vor Korrektur – Wale bewegen Millionen

Nach starkem Jahresrun sehen Trader XRP jetzt als Short-Kandidaten und Wale bewegen Millionen. Steht eine Korrektur bevor?

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs119,250.00 $-1.56 %
Eine Nahaufnahme einer physischen XRP-Münze, die prominent vor einem Stapel anderer metallischer Kryptowährungsmünzen angezeigt wird.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Droht XRP ein Abwärtstrend?
  • Der XRP-Kurs ist in dieser Woche um mehr als sieben Prozent gefallen und notiert aktuell bei rund 2,83 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung schrumpfte innerhalb von sieben Tagen um über 16 Milliarden US-Dollar. Damit fiel XRP von Platz drei auf Platz fünf der wertvollsten Kryptowährungen.
  • Laut Trader-Legende Peter Brandt droht XRP der nächste Einbruch: Auf X erklärte er, das Asset stehe auf seiner Liste potenzieller Short-Kandidaten, sollte sich das “Descending Triangle”-Muster vollenden – ein klassisches bärisches Signal.
  • On-Chain-Daten von CryptoQuant zeigen zudem, dass Großinvestoren täglich XRP im Wert von rund 50 Millionen US-Dollar auf zentralisierte Börsen schieben. Ein Hinweis auf mögliche Verkäufe von Walen.
Liniendiagramm des XRP-Preises von 2014 bis 2024, mit starken Ausschlägen um 2018 und 2021, gefolgt von einem deutlichen Aufwärtstrend, als Trader warnt und Wale verkauft, mit einem Höchststand von über 3,0.
Der Kurschart von Ripple seit Launch | Coinmarketcap
  • Trotz der Verluste hoffen viele Investoren weiterhin auf ausstehende Spot-ETF-Genehmigungen, die frische Nachfrage anziehen könnten. Die Zulassung verzögerte sich zuletzt, gilt aber eigentlich nur noch als Formsache. Warum man keine zu starken Erwartungen an die XRP-ETFs haben sollte, lest ihr hier: XRP-ETFs: Warum eine starke Kursrallye unwahrscheinlich ist.
  • Trotz der jüngsten Korrektur zählt XRP weiterhin zu den stärksten Performern des Jahres. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2024 stieg XRP um 450 Prozent, so stark wie kaum eine andere der Top 10 Kryptowährungen.
Quellen

