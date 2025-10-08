XRP hat die Spot-ETF-Bühne betreten, doch ohne die Wall-Street-Giganten BlackRock und Fidelity dürfte die Rallye überschaubar bleiben.

XRP-ETFs: Warum eine starke Kursrallye unwahrscheinlich ist

Zwischen Hype und Realität

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark ETF-Effekte auf Krypto-Kurse wirken

Warum der XRP-ETF enttäuschen dürfte

Welche Kurssprünge realistisch sind

Bitcoin explodierte nach Zulassung seines ETFs im Januar 2024, Ethereum erreichte rund ein Jahr später nach Startschuss ein neues Allzeithoch. Ripple feierte vor wenigen Wochen einen Rekordstart mit seinem ersten XRP-Spot-ETF. Weitere werden wahrscheinlich noch im Oktober folgen. Warum man bei Ripple jedoch seine Erwartungen an den Effekt zügeln sollte. Eine Analyse.

