- Lange angekündigt, nun gestartet: Der Token von World Liberty Financial (kurz WLFI) handelt ab jetzt auf mehreren großen Kryptobörsen. Er wird inoffiziell auch als “Trump-Coin” bezeichnet.
- Investoren können WLFI auf folgenden Börsen kaufen: Binance, Bithump, OKX, Bybit. Bitget und Kraken.
- Es existieren zahlreiche belegte Verbindungen zwischen World Liberty Financial (WLFI) und der Familie Trump. Eine Unternehmenseinheit, die mit der Familie Trump verbunden ist, kontrolliert etwa 60 Prozent der Anteile an WLFI bzw. der Muttergesellschaft WLF Holdco. Eric Trump fungiert offiziell im Verwaltungsrat. Donald Trump hat den Token selbst in den sozialen Medien beworben.
- World Liberty Financial (WLFI) ist ein Krypto-Projekt, das wie eine Bank in der Blockchain-Welt funktionieren soll. Es kombiniert DeFi (dezentrale Finanzdienste) mit einer eigenen Kryptowährung (WLFI-Token) und einem Stablecoin namens USD1.
- Insgesamt wurden beim Token-Verkauf von World Liberty Financial (WLFI) rund 25 Milliarden Token ausgegeben, was 25 Prozent des Gesamtangebots entspricht. In der ersten Runde im Oktober 2024 gingen 20 Milliarden WLFI zu einem Preis von 0,015 US-Dollar pro Stück weg und brachten etwa 300 Millionen US-Dollar ein.
- Im Januar 2025 folgte eine zweite Tranche von 5 Milliarden Token zu einem deutlich höheren Preis von 0,05 US-Dollar, womit nochmals rund 250 Millionen US-Dollar erlöst wurden. Damit summierte sich der gesamte Verkaufserlös auf etwa 550 bis 590 Millionen US-Dollar, wobei fast das gesamte angebotene Volumen – rund 96 Prozent – platziert werden konnte.
- Angesichts der engen Verknüpfungen von WLFI mit der Trump-Familie wurden ethische Bedenken geäußert, etwa im Hinblick auf Interessenkonflikte, mangelnde Transparenz und politische Einflussnahme. Der US-Senat hat bereits Anfragen an das Projekt gerichtet, diese wurden bisher aber zurückgewiesen.
- Der im Januar 2025 gelaunchte Trump-Memecoin hat eindrucksvoll gezeigt, wie gefährlich politisch aufgeladene Krypto-Projekte für Anleger sein können. Getrieben von der Marke “Trump” erlebte der Token enorme Kurssprünge, die vor allem Spekulanten anzogen. Doch die Euphorie hielt meist nur kurz: Viele Anleger kauften auf dem Höhepunkt ein und mussten anschließend massive Verluste hinnehmen, als der Kurs rapide einbrach
Empfohlenes Video
Warum dieser NBA-Superstar sagt: Krypto = Freiheit
World Liberty Financial kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in World Liberty Financial (WLFI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum WLFI kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+