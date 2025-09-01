App herunterladen
Krypto-Listing auf Top-Börsen World Financial Liberty: Trump-Token jetzt offiziell handelbar

Der von der Trump-Familie unterstützte WLFI-Token ist ab sofort handelbar, aber mit hohem Risiko für Anleger.

Giacomo Maihofer
Ethereum-Kurs4,371.50 $-2.25 %
Donald Trump in einem marineblauen Anzug und roter Krawatte, der Trump ähnelt, spricht in ein Mikrofon an einem Podium und trägt eine Anstecknadel mit der amerikanischen Flagge an seiner Jacke.

Beitragsbild: picture alliance

 | Donald Trump gerät mit seinem Krypto-Projekt WLFI zunehmend in den Fokus der Aufsichtsbehörden
  • Lange angekündigt, nun gestartet: Der Token von World Liberty Financial (kurz WLFI) handelt ab jetzt auf mehreren großen Kryptobörsen. Er wird inoffiziell auch als “Trump-Coin” bezeichnet.
  • Investoren können WLFI auf folgenden Börsen kaufen: Binance, Bithump, OKX, Bybit. Bitget und Kraken.
  • Es existieren zahlreiche belegte Verbindungen zwischen World Liberty Financial (WLFI) und der Familie Trump. Eine Unternehmenseinheit, die mit der Familie Trump verbunden ist, kontrolliert etwa 60 Prozent der Anteile an WLFI bzw. der Muttergesellschaft WLF Holdco. Eric Trump fungiert offiziell im Verwaltungsrat. Donald Trump hat den Token selbst in den sozialen Medien beworben.
  • World Liberty Financial (WLFI) ist ein Krypto-Projekt, das wie eine Bank in der Blockchain-Welt funktionieren soll. Es kombiniert DeFi (dezentrale Finanzdienste) mit einer eigenen Kryptowährung (WLFI-Token) und einem Stablecoin namens USD1.
  • Insgesamt wurden beim Token-Verkauf von World Liberty Financial (WLFI) rund 25 Milliarden Token ausgegeben, was 25 Prozent des Gesamtangebots entspricht. In der ersten Runde im Oktober 2024 gingen 20 Milliarden WLFI zu einem Preis von 0,015 US-Dollar pro Stück weg und brachten etwa 300 Millionen US-Dollar ein.
  • Im Januar 2025 folgte eine zweite Tranche von 5 Milliarden Token zu einem deutlich höheren Preis von 0,05 US-Dollar, womit nochmals rund 250 Millionen US-Dollar erlöst wurden. Damit summierte sich der gesamte Verkaufserlös auf etwa 550 bis 590 Millionen US-Dollar, wobei fast das gesamte angebotene Volumen – rund 96 Prozent – platziert werden konnte.
  • Angesichts der engen Verknüpfungen von WLFI mit der Trump-Familie wurden ethische Bedenken geäußert, etwa im Hinblick auf Interessenkonflikte, mangelnde Transparenz und politische Einflussnahme. Der US-Senat hat bereits Anfragen an das Projekt gerichtet, diese wurden bisher aber zurückgewiesen.
  • Der im Januar 2025 gelaunchte Trump-Memecoin hat eindrucksvoll gezeigt, wie gefährlich politisch aufgeladene Krypto-Projekte für Anleger sein können. Getrieben von der Marke “Trump” erlebte der Token enorme Kurssprünge, die vor allem Spekulanten anzogen. Doch die Euphorie hielt meist nur kurz: Viele Anleger kauften auf dem Höhepunkt ein und mussten anschließend massive Verluste hinnehmen, als der Kurs rapide einbrach
