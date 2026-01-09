- Der Kryptomarkt ist in Lauerstellung. Kaum Bewegung bei den Kursen. Der Grund: Der Oberste Gerichtshof der USA entscheidet heute darüber, ob die von Donald Trump im Jahr 2025 verhängten Notfall-Zölle rechtmäßig waren.
- Für die Finanzmärkte steht viel auf dem Spiel. Sollten die Zölle gekippt werden, könnten Unternehmen und Importeure Rückerstattungen in dreistelliger Milliardenhöhe erhalten. Erste Schätzungen sprechen von mindestens 133 Milliarden US-Dollar, im Extremfall sogar von bis zu 600 Milliarden US-Dollar.
- Eine solche Rückzahlung wäre die größte einmalige Liquiditätsspritze in der US-Geschichte, gut für Risikoanlagen wie Aktien und Kryptowährungen, aber problematisch für den US-Staatshaushalt. Laut Wettmarkt Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei rund 77 Prozent, dass das Gericht gegen die Trump-Administration entscheidet.
- In Bitcoin-Futures sind zwar rund 60 Milliarden US-Dollar positioniert, doch die erwarteten Kursschwankungen sind ungewöhnlich niedrig. Das deutet darauf hin, dass der Markt mit einer starken Bewegung nach der Entscheidung rechnet. Nur die Richtung ist offen.
- Aktuell notiert Bitcoin zu einem Prozent Plus bei einem Kurs von 91.000 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 1,9 Billionen US-Dollar. Die restlichen Altcoins sind auch zwischen 0,5 und 2 Prozent im Plus.
