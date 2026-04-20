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Mehr als 500 Teilnehmer 

Vienna Blockchain Week 2026 versammelt Europas Krypto-Branche in Wien

Am 18. und 19. Mai trifft sich in Wien die internationale Krypto-Branche. Diese Themen stehen bei der Vienna Blockchain Week auf dem Programm.

Moritz Draht
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Zu sehen ist die Wiener Skyline mit modernen Büro- und Hochhäusern entlang der Donau. Im Zentrum steht ein markanter, dunkler Glasturm, umgeben von weiteren Gebäuden des Donau-City-Komplexes. Im Hintergrund verlaufen Fluss, Brücken und Teile der Stadtlandschaft unter leicht bewölktem Himmel.

Beitragsbild: picture alliance

 | Die Vienna Blockchain Week 2026 bringt internationale Akteure der Krypto-Branche nach Wien

Die Vienna Blockchain Week geht am 18. und 19. Mai 2026 in die nächste Runde und versammelt in Wien zentrale Akteure der europäischen Krypto- und Digital-Asset-Industrie. Erwartet werden mehr als 500 Teilnehmer aus über 35 Ländern sowie mehr als 70 Speaker. BTC-ECHO ist Medienpartner.

Im Fokus der Konferenz stehen konkrete Anwendungsfälle entlang der gesamten Blockchain-Wertschöpfungskette. Diskutiert werden unter anderem Infrastrukturfragen rund um Layer-1- und Layer-2-Architekturen, der Einsatz von Bitcoin als strategisches Asset sowie Stablecoins als Zahlungsmittel. Ergänzt wird das Programm durch Themen wie Zero-Knowledge-Technologien und digitale Identitätslösungen.

Die Krypto-Branche kommt in Wien zusammen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der institutionellen Integration digitaler Assets. Inhalte umfassen Custody-Modelle, ETF-Strukturen sowie Strategien für die Allokation durch Banken und Vermögensverwalter. Parallel dazu werden regulatorische Entwicklungen behandelt, darunter die Umsetzung der europäischen MiCA-Verordnung, Anforderungen aus AML- und Travel-Rule-Regelwerken sowie steuerliche Fragestellungen.

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Das Teilnehmerfeld umfasst Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Bereichen des Marktes. Vertreten sind unter anderem Börsen wie Binance, Bullish und WhiteBIT, Infrastrukturanbieter wie Ledger Enterprise, Zodia Custody und Crypto Finance Group sowie Analyse- und Compliance-Unternehmen wie Chainalysis und Crystal Intelligence. Auch Banken wie die AMINA Bank sowie Beratungsunternehmen und Kanzleien, darunter PwC, Deloitte Legal und EY Law, nehmen teil.

Tickets sind weiterhin erhältlich. Mit dem Rabattcode BTC-ECHO erhalten Interessenten eine Ermäßigung von 20 Prozent. Hier geht es zum Ticketverkauf.

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