Krypto-Community horcht auf Verkauf von über 280 Bitcoin-Domains ab einem US-Dollar

BitcoinWallets.com, GermanyBitcoin.com und über 280 weitere Domains stehen zum Verkauf – viele davon wurden bereits 2010 registriert. Wer hinter dem Portfolio steckt, bleibt unklar.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs113,762.00 $-1.53 %
Nahaufnahme eines Smartphone-Bildschirms, auf dem das Bitcoin.com-App-Symbol angezeigt wird, wobei der Name Bitcoin neben der Uhrzeit 4:49 in der linken oberen Ecke hervorgehoben wird.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin.com steht zwar nicht zum Verkauf – dafür aber über 280 Bitcoin-bezogene .com-Domains
  • Lloyds Auctions versteigert derzeit ein Portfolio von über 280 Bitcoin-bezogenen Domainnamen. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor.
  • Viele der Domains wurden laut Auktionshaus bereits im Jahr 2010 registriert, kurz nach dem Start von Bitcoin.
  • Die Sammlung umfasst zentrale Begriffe aus Bereichen wie Wallets, Börsen, Infrastruktur und Bildung – darunter BitcoinWallets.com, BitcoinExchanges.com, BitcoinRemittances.com und BitcoinBooks.com.
  • Zudem enthält das Paket geografisch ausgerichtete Domains wie JapanBitcoin.com, GermanyBitcoin.com und AfricaBitcoin.com.
  • Die ursprünglichen Inhaber wurden nicht genannt. Aufgrund des frühen Registrierungsdatums wird in der Community über mögliche Verbindungen zur frühen Bitcoin-Entwicklerszene spekuliert.
  • Lee Hames, Chief Operations Officer bei Lloyds Auctions, erklärt: “Es ist die Architektur der Internetpräsenz von Bitcoin. Wer auch immer diese Auktion gewinnt, wird nicht nur Namen besitzen, sondern auch die Sprache der digitalen Bitcoin-Wirtschaft.”
  • Bereits im April hatte Lloyds mit dem Verkauf von XBT.com für drei Millionen US-Dollar Aufmerksamkeit erregt.
  • Der Verkauf der über 280 Bitcoin-Domains startet am 15. September, das Anfangsgebot liegt bei einem US-Dollar.
  • Andere Krypto-Domains erzielten in der Vergangenheit bereits hohe Preise: BTC.com wurde 2014 für rund eine Million US-Dollar verkauft, NFTs.com 2022 für 15 Millionen US-Dollar. Auch die Ethereum-Domains wurden für viel Geld verkauft.
Quellen

