- Lloyds Auctions versteigert derzeit ein Portfolio von über 280 Bitcoin-bezogenen Domainnamen. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor.
- Viele der Domains wurden laut Auktionshaus bereits im Jahr 2010 registriert, kurz nach dem Start von Bitcoin.
- Die Sammlung umfasst zentrale Begriffe aus Bereichen wie Wallets, Börsen, Infrastruktur und Bildung – darunter BitcoinWallets.com, BitcoinExchanges.com, BitcoinRemittances.com und BitcoinBooks.com.
- Zudem enthält das Paket geografisch ausgerichtete Domains wie JapanBitcoin.com, GermanyBitcoin.com und AfricaBitcoin.com.
- Die ursprünglichen Inhaber wurden nicht genannt. Aufgrund des frühen Registrierungsdatums wird in der Community über mögliche Verbindungen zur frühen Bitcoin-Entwicklerszene spekuliert.
- Lee Hames, Chief Operations Officer bei Lloyds Auctions, erklärt: “Es ist die Architektur der Internetpräsenz von Bitcoin. Wer auch immer diese Auktion gewinnt, wird nicht nur Namen besitzen, sondern auch die Sprache der digitalen Bitcoin-Wirtschaft.”
- Bereits im April hatte Lloyds mit dem Verkauf von XBT.com für drei Millionen US-Dollar Aufmerksamkeit erregt.
- Der Verkauf der über 280 Bitcoin-Domains startet am 15. September, das Anfangsgebot liegt bei einem US-Dollar.
- Andere Krypto-Domains erzielten in der Vergangenheit bereits hohe Preise: BTC.com wurde 2014 für rund eine Million US-Dollar verkauft, NFTs.com 2022 für 15 Millionen US-Dollar. Auch die Ethereum-Domains wurden für viel Geld verkauft.
